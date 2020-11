Nuevo presidente de Perú promete un gobierno plural, diverso, honesto y lo más paritario posible

MADRID (EUROPA PRESS).- El nuevo presidente de Perú, Francisco Sagasti, quien este martes por la tarde tomará oficialmente posesión tras ser elegido la víspera por el Congreso, prometió un gobierno diverso y plural.

Después de que el país vivió en una semana la salida de dos jefes de Estado, Sagasti dijo:

"Los criterios son bien claros, honestidad, eficiencia, compromiso, capacidad de trabajar en equipo, la idea es tener más amplia gama posible. Nos hemos comprometido a hacer un gabinete plural, que pueda representar a la diversidad de la ciudadanía, en estos meses", explicó.

En declaraciones a Canal N, esbozó el perfil del gabinete que lo acompañará hasta abril del próximo año:

"Va a ser gente muy diversa, con experiencia distinta, queremos representar la pluralidad de puntos de vista, incorporar personas de las distintas regiones del país. No hemos puesto el criterio de si vamos o no a incluir a un parlamentario, no hemos puestos criterios rígidos, pero sí mantener en la medida de lo posible el equilibrio de género".

Sagasti reconoció que la búsqueda no es fácil cuando lo que se quiere son "personas con experiencia, conocimiento y dispuestas a un sacrificio por unos pocos meses" y que puedan "interrumpir su carrera profesional o familiar".

Asimismo, dejó claro que no va a apresurarse en su elección. "Vamos a hacer las cosas rápido, pero bien. Estamos pidiendo nombres a muchísimas personas y nos están llegando nombres que vamos a analizar con detenimiento y calma mañana", dijo, en referencia a este martes.

Por otra parte, en declaraciones a la emisora RPP, Sagasti anunció el lunes por la noche que renunció a su precandidatura a la segunda vicepresidencia de la República por el Partido Morado de cara a las elecciones 2021 ante su nuevo cometido.

Precisó que ya remitió su carta de renuncia al presidente del partido, Julio Guzmán, tras ser elegido presidente del Congreso y como tal nuevo presidente interino del país.

Preguntado sobre cuál será su relación con el Partido Morado a partir de ahora, aseguró que su lealtad principal es con los peruanos. "Desde la responsabilidad del Ejecutivo, como presidente de la República mi lealtad está a toda la ciudadanía sin exclusiones", aseveró.

Los acontecimientos se han precipitado en Perú, donde el pasado 9 de noviembre el Congreso aprobaba una moción de censura contra el presidente Martín Vizcarra, forzando así el ascenso del hasta entonces presidente del Congreso, Manuel Merino.

Sin embargo, esto ocasionó de forma inmediata protestas que se saldaron con la muerte de dos manifestantes, lo que empujó a Merino a presentar su renuncia el sábado.