Dimite ministra de Educación de Estonia por utilizar auto oficial para llevar a su hija al colegio

TALLIN (DPA/EP).- La ministra de Educación de Estonia, Mailis Reps, presentó este viernes su dimisión, después de hacerse público que utilizaba su vehículo oficial y a su chofer para llevar a su hija al colegio.

El chofer de Reps relató al medio 'Ohtuleht' haber utilizado en múltiples ocasiones el automóvil oficial de la ministra para llevar y recoger a su hija de la escuela.

"He estado bajo una fuerte presión para reconciliar mi rol de ministra y el de madre. Admito que he cometido errores y me disculpo por ellos", escribió la ahora exministra en su cuenta de Facebook.

Reps, de 45 años, reconoció haber utilizado su coche oficial para propósitos privados, en varias ocasiones, después de publicarse el incidente con su hija. Sin embargo, y a pesar de la presión para que dimitiera, su intención era permanecer en el cargo.

El primer ministro de Estonia, Juri Ratas, que defendió a Reps, informó que aceptó su dimisión con pesar. Se trata del tercer miembro que deja el gobierno este mes.