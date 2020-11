La vacuna contra el covid-19 debe ser obligatoria, urge la OPS

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Organización Panamericana de la Salud (OPS) consideró que la vacuna contra el covid-19 deberá ser obligatoria en la región, al igual que otros programas de inmunización obligatorios para enfermedades como el sarampión.

Los expertos del organismo regional explicaron que será necesario alcanzar una alta cobertura para que toda la población quede protegida del covid-19, pues si se aplicara una vacuna con un porcentaje de eficacia del 95%, cinco de cada 100 personas no generarían anticuerpos y dependerían de la inmunidad de grupo.

Jarbas Barbosa, director adjunto de la OPS, explicó que la vacuna contra el covid-19, como otras inmunizaciones, no es solamente la protección individual, sino que toda persona que toma la vacuna ayuda a proteger a los que no se vacunaron o a los que lo hicieron, pero no quedaron inmunizados.

Barbosa advirtió que, si algunas personas no se vacunan y continúa la transmisión del virus, los adultos mayores, personas con cáncer, diabetes e hipertensión continuarán en riesgo.