Tribunal Supremo de EU tumba restricciones impuestas a iglesias y sinagogas en NY

MADRID (EUROPA PRESS).- El Tribunal Supremo de Estados Unidos bloqueó las limitaciones de aforo que el gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, impuso a sinagogas e iglesias por la pandemia de coronavirus, con el argumento de que son "mucho más restrictivas" que otras normativas implantadas en el contexto del covid-19.

El fallo a favor de la Diócesis Católica Romana de Brooklyn y la organización Agudat Israel of América, con cinco votos a favor y cuatro en contra, precisa que las limitaciones son "mucho más restrictivas que cualquier regulación relacionada con covid-19 que se haya presentado anteriormente a los tribunales" y "mucho más estrictas que las adoptadas por muchas otras jurisdicciones afectadas por la pandemia".

Además, el Tribunal Supremo sostiene en su pronunciamiento que las restricciones en cuestión son "mucho más severas de lo que se ha demostrado necesario para prevenir la propagación del virus en los servicios religiosos", según la cadena de televisión CNN.

Las organizaciones religiosas citadas presentaron una demanda en la que arguyeron que las restricciones violaban la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos porque afectaban a los lugares de culto más duramente que a los lugares seculares.

La defensa del estado de Nueva York justificó que las restricciones de aforo eran necesarias para detener la propagación del covid-19, y que los lugares de culto no podían tratarse de manera distinta a los negocios seculares.

"No sólo no hay evidencia de que los asistentes han contribuido a propagar el covid-19, sino que hay otras normas menos restrictivas que pueden adoptarse para minimizar el riesgo de aquellos que asisten a servicios religiosos", manifestó el Tribunal Supremo, y agregó que "aún en una pandemia, la Constitución no puede olvidarse".

La Diócesis Católica Romana de Brooklyn y Agudat Israel celebraron el fallo. En un comunicado, la primera festinó el reconocimiento de "una clara violación de la Primera Enmienda" y calificó las restricciones impuestas por Cuomo de "extralimitación".

Agudat Israel, por su parte, señaló que el fallo es una "victoria histórica". El vicepresidente ejecutivo de la organización, el rabino Chaim Dovid Zwiebel, indicó en un comunicado que la decisión del Supremo "asegurará que las prácticas e instituciones religiosas sean protegidas de edictos gubernamentales que no tratan a la religión con el respeto demandado en la Constitución".

La presencia de Amy Coney Barret en el Supremo

En el caso destaca el impacto de la presencia de la jueza conservadora Amy Coney Barrett, nominada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el Tribunal Supremo, puesto que ocupa desde finales de octubre.

En primavera y verano pasados, antes de la muerte de la jueza Ruth Bader Ginsburg --a la que Barrett sustituye--, el tribunal también estaba dividido en cinco contra cuatro en casos similares en California y Nevada, con el presidente del supremo, John Roberts, y los jueces liberales posicionándose en contra de las organizaciones religiosas.

En esta línea se expresó Cuomo. Señaló que el fallo del Supremo significa "una declaración de que es una corte diferente" y recordó que, mientras el caso se dirimía, se levantaron algunas de las restricciones vigentes.

"El punto básico es por qué el tribunal decide sobre un asunto que es discutible y sobre el que se habían pronunciado varios meses antes en otros casos presentados con los mismos argumentos", dijo.

“¿Por qué (...) llegar a una decisión diferente de la que se tomó hace varios meses sobre el mismo asunto?", se cuestionó, respondiendo que el Supremo es "diferente" y "esa es la declaración que estaba haciendo".

Tribunales e instancias inferiores se posicionaron a favor de las limitaciones impuestas por Cuomo. El estado de Nueva York fue el epicentro de la pandemia durante la primera ola de contagios y hasta el momento ha contabilizado más de 620 mil personas contagiadas, incluidas más de 34 mil víctimas mortales.