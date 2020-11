Gobernador republicano de Vermont admite que votó por Biden

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El gobernador de Vermont, Phil Scott, reconoció que votó por el candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Joe Biden.

Con ello, Scott se convirtió en el primer gobernador republicado que reconoció abiertamente haber votado por el aspirante demócrata.

Tras emitir su voto en la ciudad de Berlín, en Vermont, dijo que nunca había votado por un demócrata en su vida.

“Como muchos de ustedes saben, no apoyé al presidente Trump. No iba a votar por él”, dijo Scott.

“Pero luego llegué a la conclusión de que no me bastaba con no votar. Tuve que votar en contra”, agregó.

Aseguró que, con su voto, “puse al país por encima del partido, lo que de nuevo no fue algo fácil de hacer en algunos aspectos”.

Otros dos gobernadores republicanos admitieron que no votaron por Trump, pero dijeron que tampoco apoyaron a Biden.

Se trata del gobernador de Massachusetts, Charlie Baker, quien aseguró que dejó su boleta en blanco, mientras que el mandatario de Maryland, Larry Hogan, aseguró que votó por el presidente Ronald Reagan, quien murió hace 16 años.