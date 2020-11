Fiscalía de Brasil acusa de corrupción al senador Flavio Bolsonaro

View this post on Instagram

Nau0303o cometi nenhuma ilegalidade. O MP do Rio comete seu0301rie de erros bizarros em sua u201cdenuu0301nciau201d, au0300s veu0301speras das eleicu0327ou0303es municipais: quebra ilegal de sigilos e sem nenhum fundamento (pessoa que trabalhou 3 meses teve sigilo quebrado por 12 anos), u201cfishing expeditionu201d, uso do COAF como ou0301rgau0303o investigador, informalidade nas trocas de informacu0327ou0303es entre ou0301rgau0303os puu0301blicos, cau0301lculo errado de evolucu0327au0303o patrimonial, acusacu0327ou0303es mentirosas contra pessoas que trabalhavam, suspeita de uso de u201csenhas invisiu0301veisu201d por criminosos dentro da Receita Federal para distorcer informacu0327ou0303es fiscais, sem falar no juiu0301zo incompetentemente que promoveu todas essas atrocidades e mais algumas. Para ilustrar o conluio, ateu0301 o Chefe do MP do Rio foi flagrado passando informacu0327ou0303es sigilosas a um repou0301rter da Globo (foto). Acredito que a denuu0301ncia sequer serau0301 aceita pelo Ou0301rgau0303o Especial do Tribunal de Justicu0327a do Rio de Janeiro. Senador Flau0301vio Bolsonaro.