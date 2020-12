Renuncia eurodiputado ultraconservador sorprendido en una orgía

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Tras el escándalo por la orgía realizada el viernes en un bar en el centro de Bruselas, que debió estar cerrado por la pandemia de covid-19, este martes 1 de diciembre se ha identificado a uno de los 25 participantes.

Se trata del eurodiputado húngaro József Szájer del partido ultraconservador Fidesz del Primer Ministro de Hungría, Viktor Orban y que está casado con una jueza del Tribunal Constitucional de su país.

El viernes 28, la policía belga interrumpió una orgía donde participaba Szájer, de 59 años, además de varios diplomáticos, en la planta superior de un conocido bar en el centro de Bruselas, a 100 metros de una de las mayores comisarías del país, según información del diario La Derniére Heure, citado por el diario español El Mundo.

“Interrumpimos un gang bang”, señaló una fuente policial al diario citado también por la agencia EFE, en relación a la orgía donde también encontraron estupefacientes y alcohol.

Szájer intentó huir por una ventana, luego por una cañería y cuando fue detenido “con las manos ensangrentadas” por las heridas auto producidas en su escape, se quiso zafar arguyendo la inmunidad parlamentaria, pero este martes confesó su participación y dimitió al cargo antes de que la noticia saliera a la luz, aunque su renuncia será efectiva hasta el 31 de diciembre.

“Estaba presente cuando la policía me preguntó mi identidad, como no tenía conmigo mi documentación declaré que era un miembro del Parlamento Europeo. Los agentes me hicieron una amonestación verbal y me llevaron a casa”, escribió Szájer en un comunicado tras destaparse el escándalo de la orgía.

“No tomé drogas. Me ofrecí a hacer un test, pero los agentes no lo hicieron. Según dicen que encontraron una pastilla de éxtasis, pero no es mía y no sé quién o cómo llegó ahí”, indicó en el texto difundido en la página web de su partido político.

“Lamento profundamente haber violado las restricciones de la covid. Fue irresponsable por mi parte. Estoy dispuesto a asumir la multa que conlleve”, señaló y aseguró que su renuncia “marcó las conclusiones políticas y personales” en este asunto.

Además, quien fuera miembro del Parlamento Europeo desde 2004, pidió perdón a su familia, a sus colegas y a sus votantes.

“Les pido que encuadren mi error en una carrera de 30 años de duro trabajo y devoción. El error es estrictamente personal y sólo yo tengo responsabilidad. Le pido a todo el mundo que no se extienda a mi país o a mi comunidad política”, señaló Szájer, fundador del Fidesz de Orbán.

Según los relatos del diario francés La Derniére Heure y el flamenco Het Laatste Nieuws todos los presentes fueron multados por no respetar los protocolos contra covid-19 como el toque de queda que se impuso en Bruselas desde hace un mes aproximadamente, así como el establecimiento de límites en los contactos sociales y el cierre de bares y restaurantes.

Su grupo aceptó su renuncia con las siguientes palabras: “Aceptamos con tristeza la renuncia de József. Su credo político, la firme representación de la soberanía de Hungría y los intereses de los ciudadanos seguirán siendo los principios básicos de nuestra delegación”, indicó en otro comunicado.

Szájer pertenecía a la comisión parlamentaria de Asuntos Jurídicos y siempre estuvo del lado del grupo del Partido Popular Europeo, considerado paladín de la familia tradicional y casado con una jueza, por lo que tras el escándalo fue objeto de burlas, reproches y denuncias de hipocresía, aún más por su postura contra la homosexualidad en Hungría.