El biógrafo del Papa: "La crisis ha relanzado la misión de su pontificado"

ROMA (EUROPA PRESS).- El periodista y escritor británico, Austen Ivereigh, biógrafo de Jorge Mario Bergoglio, cuyas conversaciones con el Papa se plasmaron en el libro “Soñemos juntos: el camino a un futuro mejor”, aseguró que la crisis generada por la pandemia de coronavirus "relanzó la misión" de su pontificado hasta convertirlo en el "director espiritual" de la humanidad en estos momentos de tribulación.

"El Papa nos ofrece una hoja de ruta para navegar en la crisis. Es un experto en navegar en aguas turbulentas y lo que nos ofrece es liderazgo espiritual", aseguró Ivereigh en la presentación del libro, que será publicado en español por la editorial Plaza & Janés este jueves 3 de diciembre.

El libro analiza cómo el coronavirus ha sacudido el mundo contemporáneo y propone aprovechar la pandemia para salir de ella mejorados como sociedad y como personas.

Ivereigh se encontró en septiembre en el Vaticano con el Papa y lo encontró "en muy buena forma". "Había perdido peso y estaba lleno de energía, aunque tenía un poco de dificultad de andar", señaló tras negar que el Papa, cuando faltan pocos meses para que comience su octavo año de pontificado, esté cansado.

El escritor explicó cómo este año, con "la conclusión de un ciclo de reformas" que el pontífice quería haber implementado en un periodo de cincos años, pero que se extendieron hasta siete en parte "por la oposición interna", le puso al Papa al frente de una reflexión: "Es el año de la publicación de la nueva Constitución curial y él se estaba preparando para la posibilidad de estar abierto a la renuncia. Abierto a la posibilidad de discernir esta posibilidad".

"Sin embargo, Dios le había preparado una nueva misión", destacó el periodista británico, quien hizo una comparación con el año 2012, cuando el entonces arzobispo de Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio, presentó su renuncia por edad al Papa Benedicto XVI, estaba preparando su jubilación y a los pocos meses fue elegido Papa en el cónclave de marzo de 2013.

Para Ivereigh la principal prueba de que las reformas "funcionan" es el escándalo ligado a la dimisión forzada del cardenal Angelo Becciu tras haberse visto salpicado en un caso de malversación de fondos.

Para el autor junto al Papa de “Soñemos juntos: el camino a un futuro mejor” esa pérdida de confianza no ha supuesto una sorpresa para el Papa: "Ha nombrado a personas que después lo han decepcionado. Pero es un gran conocedor de la fragilidad humana y no hay nada en la lista de pecados humanos que le sorprenda".

Ivereigh destacó además dos partes del libro que quedarán un poco alejadas del foco mediático. La primera es aquella en la que el Papa revela "cómo gobierna la iglesia" que a su juicio es la primera vez que ocurre en la Historia de la Iglesia.

Francisco, dijo, da los instrumentos en la segunda parte del libro para "trascender las polarizaciones" y avanzar en la sociedad, una técnica que la Iglesia pone en práctica a través de los Sínodos.

El otro elemento importante de su pensamiento, presente en la tercera parte del libro, es la explicación que el Papa otorga a lo que significa la "creación de un pueblo" frente al "populismo".

De este modo, el periodista británico señaló que en la sociedad actualidad se ha perdido el valor de la fraternidad que es precisamente uno de los elementos que el Papa receta para salir juntos de la crisis: "Toda la tercera parte del libro se centra en la recuperación del concepto de fraternidad como elemento que rige nuestra organización social y política".

En la primera parte del libro, en cambio, el Papa revela por primera vez la vivencia personal de la infección pulmonar que sufrió cuando tenía apenas 21 años y que derivó en una operación quirúrgica urgente para extirparle el lóbulo superior del pulmón derecho en agosto de 1957.

"Cuando a los veintiún años me enfermé con algo grave, tuve mi primera experiencia con el límite, con el dolor y la soledad. Me cambiaron las pautas. Durante meses, no sabía quién era y si me moría o no. Ni los médicos sabían si iba a sobrevivir. Me acuerdo que un día le pregunté a mi madre, abrazándola, si me iba a morir", relata Francisco en 'Soñemos juntos' que publicará en castellano la editorial Plaza y Janés en España este 3 de diciembre.