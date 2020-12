El imparable aumento de contagios de covid-19 presagia un invierno caótico en EU

EU. El estudiante de enfermería Ryan Eachus recolecta formularios mientras los autos se alinean para las pruebas de covid-19. Foto: AP / Jae C. Hong

WASHINGTON (apro).- Ante el imparable aumento de contagios de covid-19 en Estados Unidos, las autoridades de salubridad pública federales y estatales exigieron mantener la sana distancia y usar el cubrebocas para evitar un invierno caótico.

Científicos, epidemiólogos y médicos advirtieron que, ante la realidad de contagios en el país, la época invernal complicará aún más la crisis de salud pública, debido a que la población es altamente vulnerable a las enfermedades bronquiales, lo que convierte a las personas en presa fácil para el virus.

En este segundo día del último mes de 2020, la Universidad Johns Hopkins, que lleva a cabo el conteo puntual y minuto a minuto de los efectos del coronavirus en el mundo, reportó 180 mil 83 nuevos contagios en Estados Unidos.

La bitácora de la prestigiada y reconocida institución universitaria indica que hasta este martes suman 13 millones 881 mil 620 las personas que han contraído covid-19 en el país y 272 mil 820 decesos.

A nivel mundial la cifra de contagios que registra Johns Hopkins asciende a 624 millones 326 mil 880, mientras que un millón 488 992 personas han sucumbido a los efectos de la pandemia que pareciera no tener fin.

El gobierno federal estadunidense informó que podría ser hasta finales de diciembre cuando inicie la etapa de vacunación contra el covid-19, y serán los trabajadores de salud y las personas de la tercera edad a quienes se administre en primer lugar el antídoto.

El cálculo de científicos y epidemiólogos respecto a la disponibilidad de la vacuna para el resto de la población estadunidense, sustentado en la aprobación del antiviral por parte de la Administración Federal de Drogas y Alimentos, es que ocurrirá hasta después de abril de 2021.

La insistencia de los expertos en salubridad pública a la población es que no dejen de usar el cubrebocas; mantengan la sana distancia; no se reúnan con grupos de más de cinco personas; cerrar las escuelas, iglesias, gimnasios, restaurantes y negocios que no son esenciales.

Pese a la imparable ola de contagios y las recomendaciones de las autoridades de salud pública, el aún presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebrará 25 fiestas navideñas en la Casa Blanca, a puerta cerrada, y el uso del cubrebocas no es obligatorio.

En contraste con la posición de Trump, el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, pide cada día a la población que evite los festejos por cualquier razón, sobre todo los navideños, con más de cinco o seis personas, y que no deje de usar el cubrebocas.