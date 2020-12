Enfermero da positivo a covid-19 después de recibir la vacuna de Pfizer

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – Después de siete días de haber recibido la primera dosis de la vacuna contra covid-19 elaborada por Pfizer y BioNTech, el enfermero californiano Matthew M, de 45 años y que trabaja en dos unidades covid-19 en San Diego, dio positivo a SARS-CoV-2 causante de coronavirus.

En sus redes sociales, el enfermero publicó que había recibido la vacuna de Pfizer y que su brazo estuvo irritado todo un día, y era el único efecto secundario que sufrió, pero en Navidad se enfermó después de trabajar un turno en una de las unidades Covid-19. Sintió escalofríos, dolores musculares y fatiga. Se hizo la prueba y resultó positiva, indicó ABC News.

Esta filial de la red de televisión y radio estadunidense ABC, consultó al respecto al especialista en enfermedades infecciosas de Family Health Centers, en San Diego, Christian Ramers, quien explicó que por los ensayos clínicos saben que “se van a necesitar de 10 a 14 días para empezar a desarrollar una protección con la vacuna” y añadió: “Creemos que esa primera dosis te da cerca de un 50% y necesitas una segunda dosis para llegar al 95%”

Indicó que los reguladores de Pfizer descubrieron que la mayor inmunidad contra el Covid-19 se produce después de siete días de aplicada la segunda dosis, la cual se debe administrar tres semanas después de la primera, lo cual confirma la posibilidad de que alguien contraiga el virus antes. “Todos los pacientes necesitan dos dosis de la vacuna para lograr la inmunidad”, apuntó.

La directora del Centro Médico Queen of the Valley de Napa, Amy Herold, supuso que el enfermero estuvo expuesto justo antes de recibir la vacuna y no mostraba síntomas en ese momento o después.

“Es una triste coincidencia que si alguien ya ha estado expuesto y se ha vacunado, la vacuna no funciona en unos días. Quiero decir, funciona en unos días, pero ciertamente no en menos de una semana”, indicó, por su parte, la médica de Stanford, Yvonne Maldonado.