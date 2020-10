Trump presentará el sábado a su candidata a la Corte Suprema

Nota relacionada:

WASHINGTON (apro).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que este sábado 26 presentará públicamente a su candidata a ocupar el puesto vacante en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de su país. “Será una mujer brillante, académica, con las credenciales profesionales más reconocidas, ya lo verán el sábado”, dijo en conferencia de prensa en la Casa Blanca, en referencia a la persona elegida para ocupar el lugar de la juez Ruth Bader Ginsburg, quien falleció la semana pasada.Sin dar detalles sobre su candidata, “porque será una mujer”, Trump se limitó a señalar que no tiene porqué no obtener el respaldo de senadores demócratas, si se trata de alguien que cumple con todos los requisitos que se requieren para la CSJ. Afirmó que ya hizo su elección, aunque jugó con la premisa de que sigue evaluando su catálogo de candidatas a reemplazar a Ginsburg, considerada un ícono en la defensa de los derechos de la mujer y la equidad sexual y económica. “Con mi candidata y su historial, los senadores demócratas no tendrán excusa para no votar por su confirmación”, subrayó. El anuncio de la nominada del presidente se realizará una vez que concluyan las exequias de Ginsburg, quien ha sido honrada con un funeral meritorio de los máximos honores del gobierno federal de Estados Unidos. Los legisladores republicanos del Congreso federal estadunidense ya cerraron líneas en torno a Trump, haciendo pública su decisión de ejercer el poder que tienen en el Capitolio para confirmar la nominación de la candidata del magnate antes de los comicios del 3 de noviembre. Joe Biden, candidato presidencial demócrata, ha exigido que se atrase el proceso de confirmación de la nominada de Trump en el Senado, con el argumento de que debe ser prerrogativa del ganador de los comicios la elección del reemplazo de Ginsburg. La Casa Blanca no ha hecho nada para desmentir filtraciones periodísticas que señalan que las dos finalistas en la lista de candidatas de Trump son las juezas federales Amy Coney Barret y Barbara Logoa, considerando que esta última sería la favorita.