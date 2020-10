Roban reliquia que contiene gotas de sangre de Juan Pablo II

Te puede interesar: Roban una ampolleta con sangre de Juan Pablo II

CIUDAD DE MÉXICO (apro).—Una reliquia del Papa Juan Pablo II, consistente en una ampolla con gotas de su sangre, fue robada de la catedral de Spoleto, Umbría, en el centro de Italia, informó hoy jueves la página oficial del Vaticano. La reliquia fue robada la tarde de ayer miércoles, por lo que la Compañía de Carabineros de Spoleto ya abrió una investigación para dar con el paradero de los delincuentes, cuyos móviles se desconocen hasta el momento. Por lo pronto, dicha corporación policiaca analiza las imágenes captadas por el sistema de video vigilancia de la catedral. Esta ampolla de sangre fue regalada en 2016 a la catedral, por el cardenal polaco Stanislaw Dziwisz, entonces arzobispo de Cracovia, y quien durante décadas fue el secretario privado de San Juan Pablo II.El arzobispo de Spoleto, monseñor Renato Boccardo, dijo sobre el robo: “Espero que se trate de un gesto de superficialidad, que no se quiso ofender la sensibilidad de los fieles. También me atrevo a esperar que este gesto imprudente no haya sido cometido para obtener dinero” Esta reliquia está catalogada como de “primer grado”, pues son gotas de sangre de Juan Pablo II, quien fue canonizado en abril de 2014. Pertenece a las reliquias llamadas “exsanguine”. En cambio, las reliquias de “segundo grado” son fragmentos de ropa o de algo que el santo haya usado durante su vida, como rosarios, crucifijos u otros objetos personales. Mientras que las catalogadas como de “tercer grado”, son cualquier otro objeto que el santo haya tocado en vida. Esta reliquia de Juan Pablo II se veneraba en la Capilla del Crucifijo de esa catedral y era muy apreciada por la feligresía local, la cual está sorprendida por el robo, ya que no se trata de un objeto de arte sacro, cuyo robo es más común en los recintos religiosos. https://twitter.com/vaticannews_es/status/1309111945753251845?s=20