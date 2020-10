Supremacismo blanco, la amenaza 'más persistente y letal” en EU

Critican trato a migrantes y manifestantes

MADRID (Europa Press).- El secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Chad Wolf, aseguró que el supremacismo blanco es "la amenaza más persistente y letal" que existe actualmente en el país. "Los extremistas supremacistas blancos, desde el punto de vista de la letalidad durante los últimos dos años, particularmente cuando se mira a 2018 y 2019, son sin duda la amenaza más persistente y letal cuando hablamos de extremistas violentos domésticos", afirmó Wolf, candidato para quedarse al frente de la agencia a propuesta del presidente Donald Trump. El mensaje de Wolf contrasta con la postura del mandatario y del fiscal general, William Barr, que han tratado de retratar a Estados Unidos como un país asediado por agitadores de "izquierda" que fomentan la violencia en las protestas por la injusticia racial. Después de una serie de ataques atribuidos al racismo y la intolerancia en 2019, Trump dijo a la prensa que no considera que el "nacionalismo blanco" sea un problema creciente. En su comparecencia ante el Senado, Wolf dijo que Estados Unidos afronta amenazas de injerencia electoral de Rusia, China e Irán, y advirtió que "Rusia busca denigrar al exvicepresidente (Joe) Biden”. Wolf afirmó que no hay actualmente información de Inteligencia que demuestre que Irán o China ya hayan llevado a cabo ataques. Este último mensaje del secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional también contrasta con la postura de Trump, quien la semana pasada aseguró en su cuenta en Twitter que China es "una amenaza mucho mayor que Rusia". Wolf volvió a negar las acusaciones del exjefe de Inteligencia del Departamento, quien presentó una denuncia alegando que se le ordenó suprimir la información sobre los temas de injerencia rusa y supremacistas blancos. Además, defendió su trayectoria como secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional. "No podría estar más orgulloso de los logros que hemos alcanzado", destacó, según informa la agencia de noticias Bloomberg. Agregó que su departamento ha tomado medidas contra la injerencia electoral de "actores extranjeros y estados nacionales", dejó claro su rechazo a los disturbios civiles y la violencia, y ayudó a los estados afectados por desastres naturales.Los demócratas en el Congreso criticaron a Wolf por su papel en la aplicación de algunas políticas de la administración Trump, incluido su trato de línea dura a los inmigrantes y el papel agresivo que ha desempeñado el departamento al lidiar con las protestas contra la brutalidad policial en las principales ciudades. Wolf lleva ejerciendo como secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional desde noviembre de 2019. El departamento lleva sin jefe definitivo más de un año, un periodo inusualmente largo para una agencia gubernamental. La última responsable del departamento confirmada por el Senado, Kirstjen Nielsen, dimitió de su cargo en abril de 2019. Trump nombró a Wolf como candidato en septiembre, después de que un informe de la Oficina de Responsabilidad del Gobierno considerara a Wolf y a su adjunto, Kenneth Cuccinelli, inelegibles por su condición de altos cargos interinos. El informe consideró esos nombramientos inválidos porque Kevin McAleenan, quien fue secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional en 2019, no fue nombrado siguiendo el orden de sucesión, lo que a su vez invalida los otros cambios realizados.