Suman cinco detenidos por atentado contra vieja sede de Charlie Hebdo

Nota relacionada:

Refuerzan la seguridad

Investigación antiterrorista

Amenazas contra Charlie Hebdo

MADRID (Europa Press).– La Policía detuvo ya al autor principal del ataque con arma blanca en el que dos personas resultaron heridas de gravedad en las inmediaciones de la antigua sede en París del semanario satírico Charlie Hebdo, famoso por sus controvertidas caricaturas de Mahoma y por haber sido objeto de un atentado terrorista en enero de 2015, e investiga si otras seis personas, también arrestadas, tienen relación con él. El primer arresto se produjo en las inmediaciones de la plaza de la Bastilla y se trataría de un hombre que llevaba las ropas ensangrentadas, si bien su perfil no coincidía con el del atacante, según France Info, que cita fuentes policiales. Posteriormentese procedió al arresto de un segundo sospechoso en las inmediaciones de la estación de metro de Richard Lenoir. En esta zona se encontró también el arma, un cuchillo carnicero.Según contó el jefe de la Fiscalía Antiterrorista, Jean-François Ricard, "el autor principal fue detenido, está bajo arresto provisional", mientras que hay un segundo individuo, igualmente bajo detención provisional, "con el fin de proceder a verificaciones sobre su relación con el autor principal". Horas más tarde, cinco hombres más fueron detenidos y puestos bajo custodia policial en relación al ataque, informó France Info, citando fuentes judiciales. Tres de las aprehensiones han tenido lugar durante el registro de una de las supuestas viviendas del principal sospechoso del ataque, ubicada en Pantin, en los suburbios del noreste de París, según el diario Le Figaro. El autor de los hechos sería un paquistaní de 18 años, informó el mismo medio, que hasta ahora no estaba en el radar de los servicios especializados en hacer seguimiento a personas radicalizadas. El ministro del Interior francés, Gérald Darmanin, señaló que las autoridades se encuentran "en proceso de verificación" de su identidad, ya que no portaba ningún documento identificativo. Además, adelantó que llegó a Francia en calidad de menor no acompañado. Por lo que se refiere al segundo sospechoso, su arresto se produjo porque aparece en un video de seguridad junto al agresor, pero se cree que no estaría relacionado con este. Según France Info, están en curso registros en el domicilio del principal sospechoso, en Val d'Oise. Tres hombres de los cinco detenidos posteriores también son de nacionalidad paquistaní y comparten vivienda con el principal sospechoso. Los años de nacimiento de los cinco arrestados oscilan entre 1983 y 1996, si bien aún se desconoce su identidad y qué les vincula a la investigación. Darmanin dijo a la televisión France 2 que lo sucedido es "manifiestamente un acto de terrorismo islamista". “Es la calle en la que estaba (la sede de) Charlie Hebdo, es el 'modus operandi' de los terroristas islamistas. Evidentemente, hay pocas dudas de que es un nuevo ataque sangriento contra nuestro país", sostuvo, al tiempo que ha reconocido que las autoridades podrían haberlo hecho "mejor" para proteger las instalaciones de la revista.De forma paralela, Darmanin informó que se va a reforzar la seguridad de ciertos lugares "simbólicos" en Francia donde han tenido lugar ataques previos. "He dado la orden de que todos los lugares simbólicos donde han tenido lugar ataques, como (el supermercado kosher) Hyper Cacher o (la sala de conciertos) Bataclan estarán ahora permanentemente vigilados", dijo, según la agencia DPA. También dio "instrucciones" para "reforzar la protección de las sinagogas este fin de semana debido a la celebración del Yom Kipur, el día sagrado del judaísmo, que comienza la noche de este domingo. Aunque inicialmente se ha informado de cuatro heridos, finalmente son dos. Ambos, un hombre y una mujer, son periodistas que trabajan para la agencia de noticias Premieres Lignes, que tiene precisamente su sede en el mismo edificio en el que se encontraba antes Charlie Hebdo. Según el diario Libération, el primero de los ataques tuvo lugar ante el fresco que rinde homenaje a los dibujantes de la revista y la víctima sería una mujer. Hasta el lugar de los hechos se trasladaron el primer ministro, Jean Castex, acompañado por Dalmanin y la alcaldesa de París, Anne Hidalgo. Según Castex, las vidas de los dos heridos "no están en peligro". Además, aprovechó para asegurar en nombre del gobierno su "apego inquebrantable a la libertad de expresión y su voluntad resuelta de luchar contra el terrorismo por todos los medios".La Fiscalía Antiterrorista se hizo cargo ya de la investigación por "intento de asesinato en relación con una empresa terrorista y asociación de malhechores terrorista criminal". Según explicó Ricard, la decisión de abrir una investigación por terrorismo se tomó por "la localización de los hechos", "el momento en que se han producido" ya que está en curso el juicio por el atentado de 2015 y "la materialización de los hechos, con la voluntad manifiesta del autor de atentar contra la vida de dos personas a las que desconocía". Como resultado de lo ocurrido, el alcalde del distrito central de París procedió temporalmente al cierre de los centros escolares que se encuentran en la zona, lo que dejó a miles de estudiantes confinados en los mismos como medida de precaución, si bien posteriormente se levantó la restricción y los padres pudieron acudir a recoger a sus hijos.Charlie Hebdo volvió a estar en el punto de mira en las últimas semanas, después de que decidiera volver a publicar sus controvertidas caricaturas de Mahoma, que en 2005 y 2006 publicaron una ola de violentas protestas en los países musulmanes. A raíz de ello, Al-Qaeda amenazó a la publicación, ensalzando los atentados de 2015. Los ataques contra la sede de Charlie Hebdo fueron ejecutados por Said y Cherif Kouachi y se saldaron con la muerte de 12 personas. La publicación se solidarizó con el medio para el que trabajaban las dos víctimas. "Todo el equipo de Charlie ofrece su apoyo y su solidaridad a sus antiguos vecinos y compañeros de Premieres Lignes y a las personas afectadas por este odioso ataque", escribió en su Twitter.