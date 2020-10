Trump exige que Biden se someta al antidoping previo a debate por la presidencia

Te recomendamos: Trump vuelve a sugerir que Joe Biden se drogó para debates con precandidatos demócratas

Debes leer: Trump rechaza comprometerse a entregar el poder si pierde la elección

MADRID, Esp. (Europa Press).- El presidente estadounidense, Donald Trump, ha exigido este domingo que su rival en las elecciones presidenciales del 3 de noviembre, el demócrata Joe Biden, se someta a un análisis en busca de posibles medicamentos antes del debate que los enfrentará el próximo martes. "Exigiré con firmeza que Joe 'El Somnoliento' Biden se someta a un análisis de drogas antes o después del debate del martes por la noche. Naturalmente, yo estoy de acuerdo a hacérmelo también. Sus actuaciones en los deebates han sido muy DESIGUALES, por decirlo de una forma tibia. ¿¿¿Solo los medicamentos podrían ser la causa de esta discrepancia???", ha publicado Trump en Twitter. Trump ha cuestionado en diversas ocasiones a Biden por su edad y su agilidad mental e incluso ha sugerido que podría tener demencia senil. No es la primera vez que Trump insinúa que Biden se ha medicado para mejorar sus intervenciones. https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1310211120922230784 El martes se celebra el primer debate entre los dos candidatos en la carrera por la Casa Blanca en la que Biden es el favorito según las encuestas. El último estudio, publicado este domingo por ABC y 'The Washington Post' sitúa a Biden 10 puntos por delante de Trump (54-44 por ciento), pero los demócratas no se confían, puesto que en 2016 Hillary Clinton también aventajaba a Trump en los sondeos, pero finalmente fue derrotada. El estudio rebaja la distancia a seis puntos (49-43 por ciento) cuando se incluye a los candidatos de los partidos minoritarios, el Partido Libertario y el Partido Verde. La aprobación de Trump se sitúa en el 44 por ciento y el 52 por ciento de los votantes apoya la gestión económica del actual mandatario.Biden sigue siendo el mejor valorado para gestionar la economía (51-40 por ciento) y el 59 por ciento de los votantes que no apoyan a Trump dicen que su reelección generaría una crisis para el país. El 50 por ciento de los votantes que no apoyan a Biden creen que su victoria supondría una crisis para Estados Unidos. En cuanto a las posibilidades de vuelco, supuestamente son reducidas. Solo el seis por ciento de los votantes que no apoyan a Trump considerarían hacerlo, mientras que el 5 por ciento de los votantes que no apoyan a Biden considerarían votar al candidato demócrata.El 50 por ciento tiene previsto votar por correo o anticipadamente, frente al 46 por ciento que prefiere hacerlo en persona. Entre los primeros, Biden es la primera opción (67-31 por ciento), mientras que entre quienes irán presencialmente Trump es el claro favorito (58-39 por ciento). El estudio se basa en mil 008 entrevistas realizadas entre el 21 y el 24 de septiembre e incluye a 889 votantes registrados y 739 probables. Tiene un margen de error de más menos 3,5 puntos porcentuales.