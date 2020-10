El Papa evita reunirse con Pompeo para no interferir en la campaña electoral de EU

Te puede interesar: Renuncia obispo en EU acusado en los años ochenta de abusos sexuales

ROMA (EUROPA PRESS) - El Papa no recibirá en el Vaticano al secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, que viajará a Italia este martes para no interferir en la campaña electoral de ese país, donde se celebrarán elecciones presidenciales el próximo 3 de noviembre y en las que el voto católico será fundamental. Si bien está previsto que Mike Pompeo tenga encuentros de primer nivel en la Santa Sede tanto con el secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin como con el secretario para las relaciones con los Estados, Paul Gallagher, no se reunirá con el Papa. Este gesto es algo habitual en el protocolo del Vaticano para evitar posibles instrumentalizaciones en vista de las elecciones.Sin embargo, esta decisión se enmarca en un contexto de desavenencias políticas con el secretario de Estado de Estados Unidos que criticó abiertamente en su cuenta de Twitter el acuerdo entre el Vaticano y China para definir una hoja de ruta en la cuestión de la designación de obispos. "Hace dos años la Santa Sede concordaba un acuerdo con el Partido Comunista China con la esperanza de ayudar a los católicos chinos. Pero el abuso del Partido comunista chino ha solo empeorado la situación de los fieles. El Vaticano pondría en peligro su autoridad moral si renovase el acuerdo", advirtió a pocos días de la renovación del mismo. La agenda de Pompeo en Italia incluye reuniones bilaterales con el primer ministro, Giuseppe Conte, como con el ministro de Exteriores, Luigi Di Maio. Además, el 30 de septiembre intervendrá en la Embajada de los Estados Unidos en el simposio organizado por la Santa Sede sobre el avance y la defensa de la libertad religiosa a través de la diplomacia.