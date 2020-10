Caos, interrupciones y ataques marcan el primer debate entre Trump y Biden

WASHINGTON (apro).– Molesto, interrumpiendo y sin hacer caso al moderador ni a las reglas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se vio acorralado por las criticas que le lanzó Joe Biden, el candidato demócrata, durante el primer debate presidencial. El desorden en el evento político se enervó cuando el moderador, Chris Wallace, de Fox News, cuestionó a Trump sobre el reporte del diario The New York Times, en el que informó que el mandatario pagó 750 dólares en impuestos federales en 2016 y 2017, respectivamente. “Pagué millones de dólares, pagué un año 39 millones y 27 millones en otros años”, respondió Trump a Wallace en el debate celebrado en la Universidad Case Western, en Cleveland, Ohio. “Muestra los documentos de tus pagos tributarios”, le increpó Biden, el abanderado presidencial del partido demócrata. El presidente muy molesto reviró sin nunca responder a la pregunta directa que le hizo el moderador, y agregó que él se ha aprovechado de las leyes tributarias que le han dado privilegios y créditos. En ese momento la conversación se dirigió hacia la economía afectada por los efectos negativos de covid-19, y mientras Biden hablaba de su plan para reactivar la productividad; Trump se encimó al acusar a Hunter, el hijo del exvicepresidente, de recibir 3 millones y medio de Rusia. “Tu hijo fue a China e hizo miles de millones de dólares, Moscú le dio 3 millones y medio de dólares”, sentenció el presidente. –No es verdad, mi hijo no hizo nada ilegal. –Le dio Moscú 3 millones y medio de dólares –se encimó Trump al argumento del exvicepresidente. –Es muy difícil decir algo con las interrupciones de este payaso. –Tu hijo es un tipo sin experiencia –insistió el presidente. –Podíamos hablar toda la noche de los asuntos familiares y de la familia, pero, esto no es sobre tu familia ni la mía; es sobre ustedes; el pueblo estadunidense –subrayó Biden generando mayor enojo en el presidente. “Caballeros, odio levantar el tono de voz pero lo debo hacer para poner orden”, gritó Wallace para poner orden en el debate. Tras esa enérgica intervención del moderador, por unos minutos se llevó a cabo de manera ordenada el debate, pero Trump regresó al desorden cuando fue cuestionado sobre la división racial y las protestas que genera; encimándose a lo que decía Biden sin respetar las reglas. https://twitter.com/JoeBiden/status/1311135678974111747?s=20 El exvicepresidente acusó al presidente de ser la causa de la división racial en Estados Unidos, y de estigmatizar a los afroamericanos al acusarlos de saqueadores y provocadores cuando han sido víctimas del abuso de la fuerza policial. En ese segmento, ninguno de los dos debatientes terminaba de dar respuesta a las preguntas, porque Trump con sus interrupciones causó que Biden levantando el tono de voz intentara que los estadunidense lo escucharan. Wallace de manera infructuosa luchaba por callar a Trump para que respetara las reglas del debate aceptadas por él y su partido. La furia que lo embargaba se expuso cuando Trump fue cuestionado por el moderador si estaba dispuesto a condenar a los grupos supremacistas blancos por sus actos racistas y violentos. “Soy capaz de condenar a quien sea”, enojado dijo Trump, pero sin nunca lanzar la condena que le pidieron. –No lo va a hacer –declaró Biden en reacción a la reticencia del presidente a contestar lo que le preguntaron. –Antifa y la izquierda radical son los responsables –replicó. –El director del FBI ha dicho que Antifa (grupo antifacista) es una idea no una agrupación radical –contestó el exvicepresidente. https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1311123460635066368?s=20 Nuevamente sin orden alguno, Wallace la volvió a llamar la atención, al presidente. “Señor presidente, pare”, le gritó el moderador a Trump. https://www.proceso.com.mx/650246/la-agenda-de-biden-en-politica-exterior En uno de los temas más álgidos de esta elección que se definirá el próximo martes 3 de noviembre, la integridad democrática y electoral de Estados Unidos con una transición pacifica, el desastre del primer debate regresó de manera natural con el presidente Trump. Biden, quien fue el primero en ser cuestionado, dijo que la democracia estadunidense demanda el orden de transición presidencial si el resulta vencedor de los comicios. “Es un desastre con las boletas, las que son solicitadas están bien, las que no se piden es un fraude… será un fraude como nunca se ha visto… tal vez no sabremos durante varios meses el resultado…es un fraude y una vergüenza”, declaró Trump al hablar del voto por el servicio postal. El mandatario añadió que cuenta con la Suprema Corte de Justicia como entidad para resolver las elecciones en caso de que el resultado no sea claro, porque insistió en que habrá fraude si la gente no va en persona a votar a las casillas en lugar de votar por el servicio postal. Caótico el debate, siguió con las interrupciones de Trump, cuando Biden dijo que a él le preocupa que una corte intervenga para resolver la elección presidencial. El moderador preguntó a ambos contendientes si ante una imprecisión o atraso del resultado de la elección por el conteo de los votos, si pedirían a sus seguidores que mantengan la calma y la civilidad. “Pido a mis seguidores que vayan a las casillas y observen, si es una elección justa no habrá problema, pero si veo miles de boletas manipuladas no lo soportaré… hacen trampa”, respondió Trump. https://www.proceso.com.mx/650586/en-editorial-el-washington-post-respalda-a-joe-biden-para-la-presidencia-de-eu En contraste, el ex vicepresidente se limitó a contestar que “sí”, porque está consciente de que en unos comicios cerrados tomará tiempo contar los votos; sobre todos las boletas enviadas por el servicio postal. En los pocos momentos de orden durante el debate, los dos candidatos expusieron sus puntos de vista y propuesta sobre otros asuntos de interés nacional, como la integración de la Suprema Corte de Justicia, la economía, la pandemia y el sistema de salubridad. Sobre la Suprema Corte, el presidente defendió a su candidata Amy Coney Barrett a reemplazar el puesto vacante que dejó Ruth Bader Ginsburg, quien falleció hace semana y media. “Ganamos las elecciones y tenemos una gran candidata, será tan buena como cualquiera que haya servido en esa Corte, ganamos la elección y tenemos el derecho de elegirla y hacerlo”, dijo el presidente. https://www.proceso.com.mx/650400/joe-biden-rechaza-someterse-al-antidoping-como-exigio-trump Biden argumentó que aunque a él Barrett le parece una buena persona, se debería esperar al resultado de la elección presidencial para llevar a cabo el proceso de confirmación del reemplazo de Ginsburg en la Cámara de Senadores del Congreso federal. Respecto a la pandemia por covid-19, Biden criticó al presidente y lo responsabilizó por la muerte de las mas de 200 mil personas en Estados Unidos y las casi 7 millones que han dado positivo al contagio del virus. “La culpa es de China, muchos dicen que el presidente Trump ha hecho un trabajo fenomenal, están muriendo menos personas; es la prensa la que me da malas notas”, afirmó el presidente de Estados Unidos. El desastre, caos, violaciones a las reglas electorales y la arrogancia con la que Trump se comporto en el debate en el que Biden se vio claramente más civilizado , abrió la posibilidad de que ya no haya otros dos eventos similares antes de los comicios porque serían un fiasco. https://youtu.be/KOV-9NtZTQk