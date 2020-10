En editorial el Washington Post respalda a Joe Biden para la presidencia de EU

Te recomendamos: Joe Biden elige a Kamala Harris como compañera de fórmula

WASHINGTON (apro) – The Washington Post, el diario más importante de la capital de Estados Unidos y uno de los de mayor influencia en el mundo, endosó como candidato a la presidencia a Joe Biden, exvicepresidente y abanderado por el Partido Demócrata . “Afortunadamente y para sacar al presidente Donald Trump en 2020, los votantes no tendrán que degradar sus estándares, Joe Biden, el nominado de los demócratas está excepcionalmente bien calificado por su carácter y experiencia para enfrentar los desalentadores retos que confrontará la nación en los próximos cuatro años”, determinó el rotativo. Dedicado exclusivamente a resaltar las cualidades de Biden, el Washington Post en el editorial de su edición impresa de este martes anota porqué Estados Unidos debe apoyar al exvicepresidente. “Él restaurará la decencia, el honor y competitividad del gobierno”, establece The Washington Post al declarar su respaldo a la candidatura de Biden con miras a las elecciones presidenciales del 3 de noviembre. “En contraste con el narcisismo de Trump, Biden es profundamente empático, no se lo pueden imaginar burlándose de los soldados caídos o heridos llamándolos ‘perdedores’; Trump brinda cinismo, el señor Biden la fe, religiosa, sí pero también en los valores y en potencial de los estadunidenses”, estipula el rotativo de la capital estadunidense.A unas horas de que se celebre el primer debate entre Trump y Biden, en la Universidad Case Western, en Cleveland, Ohio, el apoyo del periódico al candidato demócrata ilustra el rechazo al presidente por parte de varios medios de comunicación de los Estados Unidos. “El ejemplo negativo de Trump demuestra que lo esencial en un presidente son la decencia, empatía y respeto por los seres humanos… pero esas cualidades no son suficientes, un presidente necesita también carácter, experiencia gubernamental y buen juicio”, acota el Post. El editorial titulado “Biden para presidente”, recuerda que la evolución y lucha ferviente del exvicepresidente en los comicios primarios de su partido para convertirse en el candidato que enfrentará a Trump en los comicios del próximo martes 3 de noviembre. “La candidatura de Biden expone que el partido (demócrata) no se ha volcado tanto a la izquierda como muchos claman”, destaca el Washington Post en alusión directa a los dichos de Trump quien afirma que con su contrincante se elegiría a un político socialista.El rotativo subraya el hecho de que Biden escogiera a Kamala Harris, a la senadora demócrata de origen afroamericano por el estado de California; como su compañera de fórmula y candidata a la vicepresidencia. “Gobernará basado en el mérito no en el resentimiento”, agrega de Biden apuntando que al ganar restaurará la situación del país afectada por la pandemia por covid-19, la contracción económica, el tema de la degradación ambiental y mejorará las relaciones internacionales. El editorial recuerda que, como vicepresidente de Barack Obama, Biden ayudó con éxito a revivir la economía estadunidense que heredaron en ruinas en 2009 por gastos innecesarios en guerras e invasiones. Sobre el asunto del cambio climático y la pandemia, el Post vaticina que Biden reincorporará a Estados Unidos en el Acuerdo de París y la Organización Mundial de la Salud porque entiende que ninguno como estos asuntos son fundamentales para la prosperidad global.“Lejos de abrazar al socialismo, Biden posicionará mejor a Estados Unidos como una nación capitalista y competidor de China”, matiza el Post agregando que restaurará la relación con países aliados en Europa, Asia y las Américas. “Haciendo una vez más a Estados Unidos como el país de bienvenida y destino de los científicos brillantes e inversionistas potenciales del mundo… tiene una visión sobria de los poderes y limitaciones del país”, destaca el editorial que ocupa todo el espacio de la sección de opinión. “La democracia está en riesgo tanto en casa como alrededor del mundo… Es una fortuna tener en Joe Biden a un candidato que puede liderar a una administración que sea honorable y exitosa”, concluye The Washington Post en su endoso al abanderado presidencial demócrata.