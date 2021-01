Ministro de Salud de Chile compara con nazis a ciclistas que protestaron frente a su casa

MADRID (EUROPA PRESS).- El ministro de Sanidad de Chile, Enrique Paris, condenó el “escrache” que sufrió el miércoles por la noche cuando se encontraba en su domicilio, y comparó el acto con "la noche de los cuchillos largos de la época nazi".

En una serie de declaraciones al diario 'La Tercera', Paris consideró como "hostigamiento" las acciones realizadas por un grupo de personas que viajaban en bicicleta y señaló que se trata de "totalitarismo y fascismo puro".

Paris expresó que está evaluando tomar medidas legales contra los "perpetradores" y lamentó la situación, a la que calificó como "incomprensible".

"Acepto la diversidad de opiniones y el respeto al diálogo, en democracia la gente tiene derecho a manifestarse con respeto", dijo en relación con el sector de la población chilena que ha criticado su gestión de la pandemia del coronavirus.

? El ministro de Salud, Enrique Paris, se refirió a la manifestación y amenazas recibidas en su contra en la noche de este miércoles frente a su casa y que terminó con rayados e insultos en su contra. https://t.co/Vhtx62BEZo pic.twitter.com/BWpkvnj2jt — 24 Horas (@24HorasTVN) January 14, 2021

Sin embargo, aseveró que no comprende "por qué van a atacar los domicilios de las personas que, teóricamente, no comparten sus ideas". "Eso es totalitarismo y fascismo puro. Me recordó la noche de los cuchillos largos de la época nazi", insistió.

Este jueves, las autoridades sanitarias de Chile alertaron de un fuerte incremento de la transmisión del virus, que superó el "umbral de seguridad" en las dieciséis regiones del país.

El gobierno y expertos estimaron que es posible que existan más casos de los que fueron detectados de la nueva cepa de coronavirus procedente de Reino Unido, en teoría más contagiosa.