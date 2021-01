Profesor de medicina gritonea y humilla a alumna en clase virtual

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Después de que estudiantes de la Universidad Central de Ecuador exhibieron al profesor de la clase online de farmacobiología, José Augusto Durán Chávez, gritando, ofendiendo y humillando a una alumna, esa casa de estudios condenó el comportamiento del docente e informó que le inició un procedimiento disciplinario.

“Frente a la intolerable conducta de un profesor de la Carrera de Medicina que agrede, insulta y humilla a una alumna durante una clase virtual, las autoridades han activado inmediatamente los procedimientos previstos en el Estatuto Universitario y el Código de Ética”, indicó la Universidad en un comunicado firmado por el rector Fernando Sempértegui.

Señaló que los estudiantes fueron reasignados a otro profesor y el Rector dispuso la instauración del proceso disciplinario correspondiente, puesto que la conducta del profesor configura una falta muy grave.

Asimismo, ofreció los servicios de la Dirección de Bienestar Universitario: apoyo social, psicológico y asesoría legal con el Defensor Universitario para el acompañamiento y seguimiento respectivo.

“Se condena categóricamente este comportamiento que desdice del trabajo académico que cada día realizan los Docentes de la Universidad Central del Ecuador”, agregó.

Escuchen como este energúmeno maltrata a una de sus estudiantes. 19 de cada 100 mujeres hemos vivido algún tipo de violencia en el ámbito educativo. Aquí una muestra, este tipo debe ser separado de la institución! @lacentralec @DerechosQuito @DEFENSORIAEC @silvanajharo pic.twitter.com/Hq1iwq16E9 — Sybel Martinez (@sybelmartinez) January 13, 2021

¿Qué hizo el profesor?

En el video difundido en redes sociales, el profesor comenzó a discutir con una alumna porque no le avisó que dos compañeros con quien debía exponer no estaban conectados a la clase virtual. La discusión hizo que el docente perdiera los estribos:

--- A ver, ¿y por qué diablos no me avisan? No, no, no. ¿Por qué no me dice ahorita que ella no está presente? ¿Por qué no me avisa?

---- Doctor, porque no sabía si estaba o no estaba presente.

---- ¡Ah! ¿No sabe? ¡Bájeme la voz!

---- No.

---- ¡Bájeme la voz! ¡Cuidado! ¡Bájeme la voz! ¡Cuidado como hable conmigo! ¡Cuidado! --- Gritó el maestro. ¿O sea que no saben? Les dije que se reúnan para distribuirme la exposición.

“¿Y qué me dijo usted? Me dijo: ‘¿están distribuidos? Sí, ya estamos. ¡No sea mentirosa! Me dice: ‘ya estamos distribuidos’ ¿o no me dijo eso señorita? ¡Dígame!

--- Si doctor, yo le dije eso.

--- ¿Entonces?

--- Nosotros ya tenemos el nombre de diapositivas según como usted nos ha dividido normalmente.

--- Es que nunca divido igual.

--- Sí, lo sé, doctor.

--- ¡Bájeme la voz, carajo! ---gritó.

--- Yo no le estoy alzando la voz.

--- ¡Bájeme la voz!

Y así le siguió gritando a la alumna cada vez que quería intervenir. También la ofendió: “Guambra malcriada” y le exigió: “¡Aprenda a respetar!”.

Cada vez que quería hablar, el profesor le gritaba: “¡Silencio! ¡Bájeme la voz! ¡Guambra majadera!

“Si yo le dije que me exponga, usted debería decirme: ‘Doctor, en el primer grupo que usted menciona dos personas solo está presente una, la otra no está. Para eso es la reunión inicial, para que usted me exponga quién están y quiénes no están presentes. Y que usted me diga, doctor, en el grupo número uno, no están las dos personas que usted nombró, estoy solo yo. ¿En algún momento me mencionó eso?”

--- No, doc, no le mencioné eso.

--- ¿Entonces, doctora? Queda en cero en el grupo y vayan a reclamar a quien le dé la gana. Ojalá así me boten de rápido de esa pendejada de uni… y ahí se cortó el video.