Vacuna de Johnson & Johnson genera inmunidad duradera con una sola dosis

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Con la aplicación de una sola dosis, la vacuna Ad26.COV2.S de la farmacéutica Janssen, de Johnson & Johnson, tiene una respuesta inmune duradera al virus SARS-CoV-2, causante de covid-19, según un estudio publicado el miércoles 13 en New England Journal of Medicine.

La farmacéutica llevó a cabo dos estudios con 805 personas: uno con ciudadanos de entre 18 y 55 años, y otro con mayores de 65 años.

De los primeros, algunos recibieron una dosis y otros, dos. Tras 29 días, los voluntarios a quien se suministró el biológico una vez mostraron tener anticuerpos, y para el día 57 el 100% tenía anticuerpos.

Se espera que los datos del segundo grupo de personas mayores estén disponibles próximamente.

El análisis inició el 22 de julio del 2020 en 12 laboratorios de Bélgica y Estados Unidos, y en más de 90% hubo una respuesta inmune durante los 71 días del ensayo. Los efectos secundarios más frecuentes fueron fiebre, fatiga, dolor de cabeza, dolor muscular y dolor en el lugar donde se aplicó la inyección.

No obstante, falta que se publiquen los estudios de la fase 3 realizados en 45 mil voluntarios, con una sola dosis y con dos de la misma vacuna, espaciadas por 57 días, lo que podría suceder a finales de enero de 2021. En febrero podría solicitarse la aprobación de la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos (FDA).



La ventaja de la vacuna de Janssen es que, a diferencia de las de Pfizer y Moderna, ésta podría sólo requerir una dosis, lo que permitirá inmunizar a más gente, además de que es más fácil de almacenar.



“Te la pones y estás listo. Todos están ansiosos de que esté disponible. Tiene un gran potencial”, comentó a The New York Times el director médico de la Asociación Estatal de Funcionarios de Salud, Marcus Plescia.

“Si podemos contar con una vacuna que sea de una sola dosis, la de J&J se convertirá, sin duda, en la vacuna favorita del mundo”, añadió a Stat News el especialista de enfermedades infecciosas de la Universidad de Emory, Carlos del Río.

Además, la vacuna de Janssen puede permanecer refrigerada a 4 grados centígrados durante meses, a diferencia de las tipo ARN de Pfizer y Moderna, que necesitan ultra congelación, imponiendo mayores retos para la distribución.

El consejero científico de la Operación Warp Speed, Moncef Saloui, dijo a Reuters: “los niveles de efectividad de la vacuna serán muy superiores al 60%”.

El único inconveniente que tiene Johnson & Johnson es la elaboración de los 12 millones de dosis comprometidas en el contrato con Estados Unidos para finales de febrero, hasta alcanzar los 100 millones a finales de junio.



“Es muy temprano para dar cifras finales de lo que podemos distribuir en los primeros meses”, aseguró a Reuters el director científico de Johnson & Johnson, Paul Stoffels.

Según The New York Times, Johnson & Johnson tiene un retraso de dos meses en su esquema de producción y se pondría al corriente hasta abril. Esta vacuna se fabrica en Estados Unidos, Europa, Sudáfrica e India.