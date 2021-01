Amanda Gorman, la poeta que deslumbró en la toma de Joe Biden

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Medios y redes sociales dieron cuenta de las personalidades del espectáculo que acudieron a apoyar la toma de Joseph R. Biden como 46º presidente de Estados Unidos, sin embargo fue el poema y la fuerza de las palabras de la joven afroamericana Amanda Gorman, lo que se robó cualquier discurso proclamado este día afuera de el Capitolio.

Las participaciones musicales de Jennifer López, Garth Brooks y el himno estadunidense en la potente voz de Lady Gaga quedaron detrás de las palabras de Gorman (Los Ángeles, 1998) cuando, al tomar el estrado, recitó “The hill we climb” (La colina que escalamos), un poema que escribió para la investidura de Biden --a invitación de Jill Biden, ahora Primera Dama--, mismo que fue proclamado por diversos medios estadunidenses con un lenguaje “solo comparable al usado por el reverendo Martin Luther King. Jr y el expresidente John F. Kennedy”.

Tras dirigirse al “presidente, la vicepresidente Kamala Harris, los estadunidenses y el mundo entero”, Gorman –ataviada en un elegante abrigo amarillo y una diadema roja y brillante-- pronunció:

“Cuando llega el día nos preguntamos,

¿dónde podemos encontrar la luz en esta sombra interminable?

La pérdida que cargamos debemos llevar.

Hemos desafiado el vientre de la bestia.

Hemos aprendido que la tranquilidad no siempre es paz.

En las normas y nociones de lo que es justo no siempre hay justicia…”.

En alusión a los actos ocurridos el pasado 6 de enero, cuando afuera del Capitolio partidarios del ahora expresidente Donald Trump entraron a la fuerza al recinto, Gorman dijo previamente a The Associated Press: “me dieron una segunda ola de energía para terminar el poema”. Y así se refirió al respecto este día:

“Hemos visto una fuerza que destrozaría nuestra nación en lugar de compartirla.

Destrozaría nuestro país si eso significara retrasar la democracia.

Y este esfuerzo estuvo muy cerca de lograrlo.

Pero aunque la democracia puede retrasarse periódicamente,

Nunca podrá ser permanentemente derrotada…”.

Otro dato de interés es que Gorman, socióloga graduada por el prestigioso colegio Harvard, y reconocida como “Joven Poeta Laureada Nacional” tras la primera publicación de su primer volumen The one for won food is not enough (Para quien la comida no es suficiente) 2015, se convirtió en la poetisa más joven en recitar unas palabras en una investidura presidencial.

Y aunque los actos ceremoniales suelen ser olvidados, la atención de Gorman por parte de la clase política –se le vio, por ejemplo, a Barak Obama acercarse a ella en cuanto pudo tras el discurso--, intelectual y social, fueron evidentes en unas pocas horas.

Por lo pronto, la poeta publicará en este año un texto ilustrado titulado “Change sings” (El cambio canta) y una edición de “The hill we climb”.