La llegada de Kamala Harris a la vicepresidencia, "algo bueno" para la mitad de la población de EU

MADRID (EUROPA PRESS).- La llegada de la exsenadora Kamala Harris a la Vicepresidencia de Estados Unidos, Kamala Harris es percibida como "algo bueno" para el 50% de la población estadunidense, según un sondeo que sitúa en el 15% la proporción de ciudadanos que consideran que este hito histórico puede ser "algo malo" para el país.

El sondeo, divulgado por la cadena CBS News, plantea a los estadunidenses "si ven algo bueno que Kamala Harris sea la primera mujer y persona de color en convertirse en vicepresidenta del país", una pregunta sobre la que un 35% de los encuestados prefiere no pronunciarse.

El sondeo ha desgranado estos resultados por grupos sociales, entre los que se encuentran las mujeres republicanas y las demócratas. El 90% de estas últimas lo valoran de forma positiva mientras que algo más de la mitad de las republicanas (54%) no entran a valorar el hito histórico. Un 32% de las republicanas piensan que es "algo malo" y un 15% "algo bueno".

Otro grupo del que se han arrojado datos son los estadunidenses blancos y los no blancos. Entre los que lo valoran positivamente, un 43% son blancos y un 63% no blancos; en la valoración negativa, un 18% son blancos y un 11% no blancos; y en los que no entran a valorar un 39 por ciento son blancos y un 27% no blancos.

El pasado mes de agosto, el entonces candidato demócrata a la Presidencia de Estados Unidos, Joe Biden, designó a Harris para completar su candidatura a las elecciones, una noticia que se recibió con entusiasmo en las filas demócratas. Este miércoles ambos toman posesión de sus cargos tras obtener la victoria en las elecciones de noviembre.