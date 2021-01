Francia pedirá prueba negativa de covid-19 a viajeros procedentes de la UE

MADRID, Esp. (Europa Press).- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, informó este jueves, durante la Cumbre de los Veintisiete dedicada al coronavirus, que Francia solicitará a partir del domingo por la noche una prueba negativa de PCR con una validez de menos de 72 horas a los viajeros europeos que quieran acceder al país.

La medida excluirá los "viajes imprescindibles", según un comunicado del Elíseo expedido tras la cumbre, así como "a los trabajadores fronterizos y el transporte terrestre".

En la cumbre de este jueves, los Veintisiete han acordado que seguirán discutiendo en los próximos días cómo restringir aún más los viajes considerados "no esenciales" dentro de la Unión Europea para atajar la propagación de nuevas variantes del coronavirus.

No obstante, lo harán con el compromiso de no cerrar las fronteras interiores para no dañar el mercado interior y proteger la economía.

El pasado 14 de enero, Francia ya había tomado la decisión de exigir una PCR negativa a los viajeros de fuera de la UE, mientras que hace apenas una semana se adelantó el horario del toque de queda a las 18:00 horas, aunque, tal y como recoge 'Le Monde', el ministro de Salud francés, Olivier Véran, advirtió que el gobierno "podría estar obligado a tomar medidas más duras".

Francia sumó en las últimas 24 horas 346 muertes adicionales y cerca de 23 mil nuevos contagios, mientras que 25 mil 735 pacientes en total permanecen hospitalizados.

En total, desde el inicio de la pandemia, 3 millones 046 mil 248 franceses se han contagiado del coronavirus, enfermedad que ha dejado 71 mil 619 víctimas mortales.