Boris Johnson asume "toda la responsabilidad" por las 100 mil muertes en Reino Unido

LONDRES, Ing. (apro).- “Asumo toda la responsabilidad por todo lo que el gobierno ha hecho”, admitió el primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, tras sumar 100 mil 062 muertes desde el surgimiento de la pandemia de covid-19.

Aseguró que el gobierno ha hecho todo lo que ha estado a su alcance y envió sus condolencias a todos aquellos que han perdido a sus seres queridos.

“Es difícil calcular el dolor contenido en esta sombría estadística…padres, madres, hermanos, hermanas y muchos abuelos que se han ido”, señaló en su conferencia televisada desde sus oficinas en Downing Street.

Reino Unido es el primer país de Europa en superar las 100 mil muertes y el quinto a nivel mundial después de Estados Unidos, Brasil, India y México, quien este lunes superó los 150 mil fallecidos.

"Vamos a aprender la lección"

Boris Johnson señaló que la pandemia es la segunda gran crisis después de la Segunda Guerra Mundial y aseguró que cuando se esté en camino a la recuperación Reino Unido aprenderá la lección para futuras pandemias.

Tras calificarlo como un “día triste”, el Jefe de la Oficina de Salud de Inglaterra, Chris Whitty, consideró que el número de personas que mueren diariamente “disminuirá lentamente” durante las próximas dos semanas y “probablemente se mantendrá estable por un tiempo".

De acuerdo con las cifras gubernamentales, se registran 20 mil 089 casos diarios de infecciones por covid-19; mil 631 muertes y 3 mil 341 hospitalizaciones diarias.

UE no debe imponer restricciones para la vacuna

Luego de la discusión generada en la Unión Europea que advirtió con “imponer controles” a Pfizer del envío de suministros para elaborar la vacuna en Reino Unido, Boris Johnson dijo que la UE “no debería” imponer restricciones en la importación de la vacuna.

"No quiero ver restricciones en el suministro de PPE (Equipo de Protección Personal) a través de las fronteras. No quiero ver restricciones en el suministro de medicamentos a través de las fronteras. Y no quiero ver restricciones en las vacunas o sus ingredientes a través de las fronteras. Creo que eso tiene bastante sentido común, y estoy seguro de que también recibiría un amplio apoyo en toda la UE ".

Reflexionó que una de las lecciones que el mundo debe aprender de la pandemia es la necesidad de cooperar y asegurarnos de que hagamos las cosas juntos y, “entendamos cómo luchar juntos contra estas pandemias”.