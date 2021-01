Vacuna de Novovax tuvo una eficacia de 89.3% en su ensayo de fase 3

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La biotecnológica estadunidense Novovax dio a conocer este jueves que su vacuna contra el covid-19 tuvo una eficacia de 89.3% en un ensayo clínico de fase 3, pero su efectividad contra la variante altamente transmisible de Sudáfrica apenas alcanzó 49 por ciento.

“NVX-CoV2373 tiene el potencial de jugar un papel importante en la solución de esta crisis de salud pública global”, dijo el presidente y director ejecutivo de la empresa, Stanley Erck.

Los datos positivos se desprenden de información preliminar sobre la parte del estudio realizado en Reino Unido con 15 mil voluntarios. Los datos de eficacia son similares a los de las vacunas ya aprobadas en Estados Unidos, desarrolladas por Pfizer-BioNTech y Moderna.

La noticia se vio opacada por los resultados alcanzados contra la variante identificada por primera vez en Sudáfrica. En concreto, la información recabada mostró una efectividad de 49%. La mayoría de las personas infectadas ahí contrajeron la nueva mutación.

Los datos también mostraron que muchos participantes del ensayo estaban infectados con la variante sudafricana incluso después de haber contraído el covid-19.

El estudio masivo de fase 3 llevado adelante en Reino Unido aún se encuentra en desarrollo, pero los resultados parciales mostraron que hasta el momento 62 participantes fueron diagnosticados con covid-19: sólo seis de ellos en el grupo que recibió la vacuna y el resto tratado con placebos.

Novavax, a cargo de una de las seis vacunas financiadas por la Operación Warp Speed, ha realizado pruebas en Reino Unido, Sudáfrica, Estados Unidos y México.

“Tenemos la primera prueba, somos los primeros en realizar una prueba de eficacia, frente a un virus cambiante”, dijo Erck.

Añadió que los investigadores esperaban que las variantes modificaran los resultados del ensayo, pero “la diferencia entre resultados ha sido una sorpresa para todos”, de cerca de 90% hasta menos de 50%.

Además, estos resultados llegan el mismo día en que se detectaron los primeros dos casos de la variante sudafricana en Estados Unidos, puntualmente en el estado de Carolina del Sur.

De acuerdo con The New York Times, el ensayo de Sudáfrica fue relativamente pequeño, con solo 4 mil 400 voluntarios, y no se diseñó para ofrecer una estimación precisa de cuánta protección brinda la vacuna.

Aun así, los resultados fueron lo suficientemente sorprendentes, por lo que la compañía pronto comenzaría a probar una nueva vacuna diseñada para proteger contra la variante de Sudáfrica. “Vamos a tener que desarrollar nuevas vacunas”, señaló Erck.

La vacuna de Novavax no utiliza la tecnología de ARN mensajero, como en el caso de Pfizer y Moderna, sino que recurre a la inyección de proteínas del coronavirus para generar respuesta inmunológica, una técnica más tradicional.

Los estudios preliminares realizados por Pfizer y Moderna muestran también una peor respuesta a la variante sudafricana y no tanto a la británica, consideradas más contagiosas.

El hecho de que tres vacunas parecieran mostrar una menor efectividad contra la variante de Sudáfrica no es alentador, consideran los científicos, aunque los resultados de Novavax fueron los primeros logrados fuera de un laboratorio, probando qué tan bien funcionó una vacuna en personas infectadas con la nueva variante. (Con información de AP y AFP)