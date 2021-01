Filtran un audio en el que Trump ordena al gobierno de Georgia "encontrarle" 11 mil 780 votos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El todavía presidente estadunidense Donald Trump se encuentra en el centro de una nueva polémica, después de filtrarse un audio en el que amenaza al gobierno del estado de Georgia para “encontrarle” los 11 mil 780 votos necesarios para revertir los resultados de la elección presidencial y lograr la victoria en esa entidad.

En una plática telefónica surreal de más de una hora, se oye cuando Trump exige a Brad Raffensperger, secretario de Estado de Georgia, para que recuente los votos a su favor, y le amaga personalmente con que está tomando “un riesgo grande” en dejar que suceda una supuesta maquinación contra su reelección.

“Entonces mira, lo único que quiero es esto: solo quiero encontrar 11 mil 780 votos, lo que es uno más de lo que tenemos, porque ganamos el estado”, dice el ultraderechista presidente, en su intento desesperado por revertir los resultados de la elección, en la que triunfó su rival demócrata, Joe Biden.

“La gente de Georgia está enojada. La gente en el país está enojada. Y no hay nada malo, sabes, en decir que volviste a contar (los votos)”, se escucha en el audio de la llamada, que fue ventilado en algunos medios estadunidenses, como el Washington Post.

Y abundó: “Deberías querer una elección justa, y eres republicano”.

“Los datos que tiene están mal”, le reviró el político de Georgia, quien momentos después le refrendó: “creemos que tuvimos una elección justa”.

“No, no, no lo crees. No, no lo crees. No la tuvieron. No la tuvieron. Ni siquiera cerca. Están mal por cientos de miles de votos”, le contestó Trump.

“Sabes lo que hicieron y no lo estás reportando. Eso es un delito, es un delito criminal. Y no puedes dejar que esto suceda. Esto es un riesgo grande para tí y para Ryan, tu abogado. Y es un riesgo grande (…) te estoy notificando de que estás dejando que suceda”, siguió el mandatario.

“Entonces dime Brad, ¿Qué vamos a hacer? Ganamos la elección y no es justo que nos la quiten así, y va a ser muy costoso por muchas vías, y creo que deberías decir que vas a reexaminarla, y la vas a reexaminar, pero reexamínala con gente que quiere encontrar respuestas, no con gente que no quiere encontrar respuestas”.

“Señor presidente. Usted tiene gente que envía información, y nosotros tenemos a nuestra gente que envía información, y entonces llega ante la corte, y la corte tiene que hacer su determinación. Nosotros debemos quedarnos con nuestras cifras. Creemos que nuestras cifras son correctas” le contestó Raffensperger.