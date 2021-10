El Papa y el primer ministro francés hablan sobre abusos sexuales y el secreto de confesión

ROMA. (EUROPA PRESS) - El primer ministro francés, Jean Castex, ha hablado con el Papa sobre el secreto de confesión y su encaje con el derecho penal y el respeto a los derechos de las víctimas en los casos de abusos sexuales.

"Eso no es una primicia: la Iglesia no retrocederá en el dogma del secreto de la confesión. Pero debemos a toda costa encontrar formas y medios para conciliar ello con el derecho penal y los derechos de las víctimas", ha explicado Castex a los periodistas al salir de la reunión, según han informado medios locales. La oficina de prensa del Vaticano no ha publicado ningún comunicado de prensa sobre la reunión que se extendió durante 30 minutos y en la que ambos han hablado en español ya que el primer ministro francés nació cerca de la frontera con España por lo que habla bien este idioma.

Según Castex, durante las conversaciones han tratado la situación de la Iglesia en Francia tras la publicación del informe independiente que estima que entre el año 1950 y el 2020 hubo 330 mil casos de abusos sexuales perpetrados por la Iglesia católica en ese país, tanto por sacerdotes como por laicos que trabajaban en sus instituciones.

"El discurso del Papa consiste en decir que ha sido valiente la Iglesia en Francia por haber hecho su trabajo. Confía en que llegará a sacar las conclusiones del caso. Está satisfecho porque no lo han negado", ha asegurado Castex.

Tras conocerse el informe, Francisco habló de "vergüenza y denunció la "incapacidad" de las instituciones eclesiásticas de ponerlos en el centro.

"Deseo expresar mi tristeza a las víctimas por los dolores y los traumas que han sufrido. Y también mi vergüenza, nuestra vergüenza, mi vergüenza por la demasiada larga incapacidad de la Iglesia para ponerlos en el centro de sus preocupaciones, asegurando para ellos mi oración", señaló Francisco.

Por otro lado, según el primer ministro francés, ambos mandatarios también han hablado sobre la situación del Líbano, de Irak y las relaciones con Turquía. El Papa se han interesado también por el papel de Francia en la próxima cumbre del clima de Glasgow.