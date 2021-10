Empleadas de Hooters critican nuevo uniforme y lo comparan con ropa interior

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Empleadas del restaurante Hooters denunciaron en TikTok que los nuevos uniformes que les dieron para trabajar incluyen shorts tan cortos que parecen ropa interior.

“Amo mi trabajo, pero no me encanta usar ropa interior para trabajar”, indicó una empleada de la cadena.

Las meseras recurrieron a esta plataforma para hacer viral una serie de videos para criticar los uniformes y compararlos con lo que usaban con anterioridad, los cuales son evidentemente más largos.

“Así que Hooters consiguió bragas nuevas. Me refiero a los cortos”, escribió una usuaria. Otra resaltó: “Amo mi trabajo, pero no encanta usar ropa interior para trabajar”.

Desde hace mucho tiempo, la empresa que, junto a la comida, la cerveza y los deportes, promociona a las llamadas “Hooters Girls”, ha sido criticada por sexualizar a sus empleadas con uniformes reveladores, ciertos estándares de peinados y maquillaje.

Un representante de Hooters comentó a NBC News que el cambio de uniforme se implementó en ubicaciones seleccionadas en Texas, antes de expandirse a otros estados.

Hooters fue inaugurado en 1983, en Clearwater, Florida, en Estados Unidos. Actualmente tiene más de 420 establecimientos en 42 estados y sus franquicias operan en 29 países y son propiedad de Hooters of America, LLC. Tiene 25 restaurantes que funcionan como parte del Grupo Original Hooters que usan una marca similar, pero operan por separado.

En México, Hooters abrió su primera sucursal en 1997 en la colonia San Ángel.

La filial mexicana aseguró que el nuevo uniforme está en etapa de prueba, junto con las colaboradoras y no se ha tomado la decisión de usarlo de manera definitiva.

“Ante las publicaciones, Hooters México anuncia que no llevará a cabo ningún cambio del uniforme de trabajo de sus colaboradoras en México y además no participará en estas pruebas, ya que no está de acuerdo con su diseño”, indicó.

En 2018, la chef y propietaria de Metzger Bar and Butchery y ex “Hooters Girl”, Brittanny Anderson, criticó a la cadena: “Es un trabajo completo basado en el acoso sexual. Te pagan por ser acosada sexualmente y cosificada. Todo el mundo en Hooters es consciente de eso”.

Por esta razón, la empresa ha sido demandada en varias ocasiones. En 2019, una empleada de Michigan la demandó por discriminación de peso después de que la rechazaron por pesar 132 libras, incumpliendo los requisitos estéticos de la marca.

Hooters señaló a Reuters que la demanda no tenía fundamento porque eso no es requisito.

En 2013, una empleada ganó una demanda por discriminación racial y la empresa le pagó 250 mil dólares, luego de que le dijeron que Hooters prohíbe a las chicas afroamericanas usar reflejos rubios en el cabello”, lo cual también negó la empresa.

Ya en 1997 había enfrentado una demanda colectiva por discriminación de género, sentando un precedente utilizando una laguna legal para que Hooters solo emplee a mujeres.

“Se necesitó toda la misoginia en las cadenas de restaurantes estadunidenses para diseñar el último uniforme de Hooters. ¿Le gustaría usar bragas para lanzar papas fritas rizadas?”, se burlaron en Twitter.

Por el contrario, algunos hombres en redes sociales criticaron a las empleadas por no querer usar ese uniforme.

“Si a ti no te gusta algo de tu trabajo, el salario, el uniforme, horario, siempre existe la opción de renunciar y buscar un lugar donde te sientas mejor”, escribió uno. Otro les recomendó laborar en una biblioteca si no les gusta su uniforme. Muchos otros mensajes iban dirigidos a las empleadas en tonos subidos de tono.