CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).– El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) obtuvo más de 11.9 millones de documentos confidenciales y encabezó un equipo de más de 600 periodistas de 150 medios entre los cuales participa Proceso, quienes dedicaron dos años a examinarlos meticulosamente, para poder revelan los secretos financieros de las sociedades offshore.

¿Qué son los Pandora Papers?

Es una nueva filtración de archivos que fue entregada al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) y que se relaciona con 14 proveedores de servicios de registro y administración de empresas y fideicomisos offshore. Muchas de las jurisdicciones en que crean las estructuras son consideradas paraísos fiscales porque los impuestos son bajísimos y porque mantienen en secreto la identidad de los propietarios o beneficiarios de las entidades.



¿Qué es el ICIJ?

Es una fundación sin fines de lucro con sede en Estados Unidos, producto de una alianza de reporteros de investigación de todo el mundo que colaboran para publicar reportajes. Actualmente tiene 280 periodistas que pertenecen a varios medios de comunicación, desde pequeños portales de internet hasta medios tradicionales de prestigio internacional. Ha ganado varios premios internacionales, entre ellos el Pulitzer por los Papeles de Panamá.



¿Qué tan grande es esta filtración?

Son 11 millones 903 mil 676 documentos que llegan a 2.94 Terabytes. En su mayoría los archivos datan de los años 1996 y 2020, aunque algunos remontan a 1971. Los más recientes son de 2018.



¿Quiénes participaron en Pandora Papers?

Esta filtración ha sido compartida con más de 150 medios de comunicación. Más de 600 periodistas alrededor del mundo, en 117 países y territorios, han revisado los archivos en busca de sus secretos.



¿Qué medios publican los Pandora Papers?

Además de Proceso, decenas de medios participan en la publicación, como The Washington Post, el Grupo McClatchy, editor de Miami Herald / El Nuevo Herald y Univisión; así como los medios y portales latinoamericanos Quinto Elemento Lab, El Comercio, ABC Color, Connectas/El Espectador, IDL Reporteros, Convoca, Armando.info, El Faro y Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), entre otros. En Europa colaboran El País de España Le Monde de Francia, The Guardian de Reino Unido y Süddeutsche Zeitung de Alemania.



¿Quiénes son los intermediarios de dónde proviene la filtración?

Los 14 proveedores de servicios offshore son:

All About Offshore (Seychelles) Limited (Aabol); Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal); Alpha Consulting Limited (Alpha); Asiaciti Trust Asia Limited (Asiaciti); CCS Trust Limited (CCSL, anteriormente Commonwealth Corporate Services Limited); CIL Trust International Inc (Cititrust); Commence Overseas Limited (Commence BVI); Demetrios A. Demetriades LLC (DAD Law); Fidelity Corporate Services Limited (Fidelity); Glenn D. Godfrey and Company, LLP (GDG); Il Shin Corporate Consulting Limited (Il Shin); Overseas Management Company, Inc. (OMC); SFM Corporate Services S.A. y SFM Corporate Services (Dubai) Ltd. (SFM), y Trident Trust Company (BVI) Limited (Trident).



¿De dónde proviene la mayor cantidad de documentos?

La mayor cantidad proviene de Trident, que aparece con 3 millones 375 mil 331 de documentos, el despacho de abogados panameño Alcogal con 2 millones 185 mil 783 y Asiaciti con un millón 800 mil 650.



¿Esta es la mayor filtración que ha manejado el ICIJ?

Depende. Si se lo mide por el número de documentos, el orden es: Offshore Leaks con 2.5 millones de archivos en 2013, Papeles de Panamá con 11.5 millones en 2016, Paradise Papers 13.4 millones en 2017 y Pandora Papers con 11.9 millones en 2021. Pero por el peso de los archivos, Pandora Papers es la más grande porque son 2.94 Terabytes.



¿Quiénes aparecen en los Pandora Papers?

Se detectaron por lo menos 130 billonarios de 45 países. Además aparecen 336 políticos y funcionarios públicos, así como personajes de la farándula y artistas, deportistas de fama mundial, espías y oligarcas rusos, entre otros.



¿Cómo puedo comunicarme con el ICIJ?

El enlace a la plataforma del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación es https://www.icij.org. Se puede escribir directamente a contact@icij.org. Si cree en la fuerza del periodismo colaborativo, puede hace una donación al ICIJ.