Enfrentará el planeta "territorio desconocido" por cambio climático, advierte ONU

GINEBRA. (proceso.com.mx).–Los últimos siete años los más cálidos registrados desde que existen registros, afirma un nuevo informe sobre el estado del clima mundial 2021 de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) el cual advierte que las concentraciones récord de gases de efecto invernadero en la atmósfera y el calor acumulado asociado han impulsado al planeta a un “territorio desconocido’’, con repercusiones de gran alcance para las generaciones actuales y futuras.

El informe aclara que un evento de enfriamiento temporal "La Niña" a principios de año significa que se espera que 2021 sea “solo” el quinto de los siete años más cálidos registrados. “Pero esto no niega ni revierte la tendencia a largo plazo de aumento de las temperaturas’’, advierte.

Además, el aumento global del nivel del mar se aceleró desde 2013 a un nuevo máximo en 2021, con un calentamiento y una acidificación de los océanos continuos.

El informe combina aportaciones de múltiples organismos de las Naciones Unidas, servicios meteorológicos e hidrológicos nacionales y expertos científicos. Destaca los impactos en la seguridad alimentaria y el desplazamiento de la población, que dañan ecosistemas cruciales y socavan el progreso hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

“El informe de la OMM sobre el estado del clima mundial 2021 se basa en la evidencia científica más reciente para mostrar cómo nuestro planeta está cambiando ante nuestros ojos. Desde las profundidades del océano hasta las cimas de las montañas, desde el deshielo de los glaciares hasta los implacables fenómenos meteorológicos extremos, los ecosistemas y las comunidades de todo el mundo están siendo devastados. La COP26 debe ser un punto de inflexión para las personas y el planeta ”, dijo el secretario general de la ONU, António Guterres.

“Los científicos tienen claros los hechos. Ahora los líderes deben ser igualmente claros en sus acciones. La puerta está abierta; las soluciones están ahí. La COP26 debe ser un punto de inflexión. Debemos actuar ahora, con ambición y solidaridad, para salvaguardar nuestro futuro y salvar a la humanidad ”, afirmó Guterres al inaugurar los trabajos de la cumbre climática en Glasgow.

“Por primera vez llovió, en lugar de nevar, en la cima de la capa de hielo de Groenlandia. Los glaciares canadienses sufrieron un rápido derretimiento. Una ola de calor en Canadá y partes adyacentes de los EE. UU. elevó las temperaturas a casi 50 ° C en un pueblo de la Columbia Británica. Death Valley, California, alcanzó los 54.4 ° C durante una de las múltiples olas de calor en el suroeste de los Estados Unidos, mientras que muchas partes del Mediterráneo experimentaron temperaturas récord. El calor excepcional a menudo iba acompañado de incendios devastadores ”, dijo por su parte el Secretario General de la OMM, Petteri Taalas.

“Meses de lluvia cayeron en el espacio de horas en China y partes de Europa sufrieron graves inundaciones, lo que provocó decenas de víctimas y miles de millones en pérdidas económicas. Un segundo año consecutivo de sequía en la América del Sur subtropical redujo el flujo de las poderosas cuencas fluviales y afectó la agricultura, el transporte y la producción de energía, detalló Taalas.

"Los eventos extremos son la nueva norma", alertó Taalas. "Existe una creciente evidencia científica de que algunos de estos tienen la huella del cambio climático inducido por el hombre".

"Al ritmo actual de aumento de las concentraciones de gases de efecto invernadero, veremos un aumento de la temperatura a finales de este siglo muy por encima de los objetivos del Acuerdo de París de 1.5 a 2 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales", agregó Taalas. "La COP26 es una oportunidad decisiva para volver a encaminarnos".

El informe de la OMM sobre el estado del clima 2021 se publica al comienzo de las negociaciones de la ONU sobre el cambio climático, COP26, en Glasgow. Proporciona una instantánea de los indicadores climáticos, como las concentraciones de gases de efecto invernadero, las temperaturas, el clima extremo, el nivel del mar, el calentamiento y la acidificación de los océanos, el retroceso de los glaciares y el derretimiento del hielo, así como los impactos socioeconómicos.

Es uno de los informes científicos emblemáticos que será utilizado en las negociaciones y que se exhibirá en el pabellón de ciencia montado por la OMM, el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático y la Oficina Meteorológica del Reino Unido. Durante la COP26, la OMM también lanzará la Coalición Agua y Clima para coordinar la acción sobre el agua y el clima.

Gases de efecto invernadero

El informe aborda detalles clave. En 2020, las concentraciones de gases de efecto invernadero alcanzaron nuevos máximos. Los niveles de dióxido de carbono (CO 2 ) fueron 413.2 partes por millón (ppm), metano (CH 4 ) a 1889 partes por billón (ppb)) y óxido nitroso (N 2 O) a 333.2 ppb, respectivamente, 149%, 262% y 123% de los niveles preindustriales (1750). El aumento ha continuado en 2021.

Temperaturas

La temperatura media global para 2021 (basada en datos de enero a septiembre) fue de aproximadamente 1.09 ° C por encima del promedio de 1850-1900. Actualmente, los seis conjuntos de datos utilizados por la OMM en el análisis sitúan al 2021 como el sexto o séptimo año más cálido registrado a nivel mundial. Pero la clasificación puede cambiar a finales de año.

Sin embargo, es probable que 2021 será el 5° de los 7 años más cálidos de los que se tenga registro y que 2015-2021 serán los siete años más cálidos. El 2021 será menos cálido que los últimos años debido a la influencia moderada de La Niña a principios de año. La Niña tiene un efecto de enfriamiento temporal en la temperatura media global e influye en el clima global y regional. La huella de La Niña se vio claramente en el Pacífico tropical en 2021.

El último evento significativo de La Niña fue en 2011 y 2021 es alrededor de 0.18 ° C a 0.26 ° C más cálido que 2011.

A medida que la Niña 2020-21 ha disminuido, las temperaturas globales mensuales han aumentado. El año 2016, que comenzó durante un fuerte El Niño, sigue siendo el año más cálido registrado en la mayoría de los conjuntos de datos encuestados.

Océanos

Alrededor del 90% del calor acumulado en el sistema terrestre se almacena en el océano, que se mide a través del contenido de calor del océano.

La profundidad superior de 2000 m del océano continuó calentándose en 2019 y alcanzó un nuevo récord. Un análisis preliminar basado en siete conjuntos de datos globales sugiere que 2020 superó ese récord. Todos los conjuntos de datos coinciden en que las tasas de calentamiento de los océanos muestran un aumento particularmente fuerte en las últimas dos décadas y se espera que el océano continúe calentándose en el futuro.

Gran parte del océano experimentó al menos una ola de calor marina 'fuerte' en algún momento de 2021, con la excepción del Océano Pacífico ecuatorial oriental (debido a La Niña) y gran parte del Océano Austral. El mar de Laptev y Beaufort en el Ártico experimentó olas de calor marinas "severas" y "extremas" de enero a abril de 2021.

El océano absorbe alrededor del 23% de las emisiones anuales de CO 2 antropogénico a la atmósfera y, por lo tanto, se está volviendo más ácido. El pH de la superficie del océano abierto ha disminuido a nivel mundial durante los últimos 40 años y ahora es el más bajo de al menos 26 mil años. Las tasas actuales de cambio de pH no tienen precedentes desde al menos ese momento. A medida que disminuye el pH del océano, también disminuye su capacidad para absorber CO 2 de la atmósfera.

El nivel del mar

Los cambios en el nivel medio global del mar se deben principalmente al calentamiento de los océanos a través de la expansión térmica del agua del mar y el derretimiento del hielo terrestre.

Medido desde principios de la década de 1990 por satélites altimétricos de alta precisión, el aumento medio mundial medio del nivel del mar fue de 2.1 mm por año entre 1993 y 2002 y de 4.4 mm por año entre 2013 y 2021, un aumento de un factor de 2 entre los períodos. Esto se debió principalmente a la pérdida acelerada de masa de hielo de los glaciares y las capas de hielo.

Hielo marino

El hielo marino del Ártico estuvo por debajo del promedio de 1981-2010 en su máximo en marzo. La extensión del hielo marino disminuyó rápidamente en junio y principios de julio en las regiones del mar de Laptev y del este de Groenlandia. Como resultado, la extensión del hielo marino en todo el Ártico fue un mínimo histórico en la primera quincena de julio.

Luego hubo una desaceleración en el deshielo en agosto, y la extensión mínima de septiembre (después de la temporada de verano) fue mayor que en los últimos años en 4.72 millones de km 2 . Fue la duodécima extensión mínima de hielo más baja en el récord de satélites de 43 años, muy por debajo del promedio de 1981-2010. La extensión del hielo marino en el este del mar de Groenlandia fue un mínimo histórico por un amplio margen.

La extensión del hielo marino antártico estuvo generalmente cerca del promedio de 1981–2010, con una extensión máxima temprana alcanzada a fines de agosto.

Glaciares y capas de hielo

La pérdida de masa de los glaciares de América del Norte se aceleró en las últimas dos décadas, casi duplicándose para el período 2015-2019 en comparación con 2000-2004. Un verano excepcionalmente cálido y seco en 2021 en el oeste de América del Norte afectó brutalmente a los glaciares montañosos de la región.

La extensión del deshielo de la capa de hielo de Groenlandia estuvo cerca del promedio a largo plazo hasta principios del verano. Pero las temperaturas y la escorrentía de agua de deshielo estuvieron muy por encima de lo normal en agosto de 2021 como resultado de una importante incursión de aire cálido y húmedo a mediados de agosto.

El 14 de agosto, se observó lluvia durante varias horas en Summit Station, el punto más alto de la capa de hielo de Groenlandia (3216 m), y la temperatura del aire se mantuvo por encima del punto de congelación durante unas nueve horas. No hay un informe previo de lluvias en Summit. Es la tercera vez en los últimos nueve años que la cumbre ha experimentado condiciones de deshielo. Los registros de núcleos de hielo indican que solo uno de estos eventos de derretimiento ocurrió en el siglo XX.

Clima extremo

Las olas de calor excepcionales afectaron el oeste de América del Norte durante junio y julio, y muchos lugares rompieron los récords de las estaciones de 4 ° C a 6 ° C y causaron cientos de muertes relacionadas con el calor. Lytton, en el centro-sur de la Columbia Británica, alcanzó los 49.6 ° C el 29 de junio, rompiendo el récord nacional canadiense anterior de 4.6 ° C y fue devastada por un incendio al día siguiente.

También hubo múltiples olas de calor en el suroeste de Estados Unidos. Death Valley, California, alcanzó los 54.4 ° C el 9 de julio, lo que equivale a un valor similar de 2020 como el más alto registrado en el mundo desde al menos la década de 1930. Fue el verano más caluroso registrado en promedio en los Estados Unidos continentales.

Hubo numerosos incendios forestales importantes. El incendio de Dixie en el norte de California, que comenzó el 13 de julio, había quemado unas 390.000 hectáreas hasta el 7 de octubre, el mayor incendio registrado en California.

El calor extremo afectó a la región mediterránea en general. El 11 de agosto, una estación agrometeorológica en Sicilia alcanzó los 48.8 ° C, un récord europeo provisional, mientras que Kairouan (Túnez) alcanzó un récord de 50.3 ° C. Montoro (47.4 ° C) estableció un récord nacional para España el 14 de agosto, mientras que el mismo día Madrid tuvo su día más caluroso registrado con 42.7 ° C.

El 20 de julio, Cizre (49.1 ° C) estableció un récord nacional turco y Tbilisi (Georgia) tuvo su día más caluroso registrado (40.6 ° C). Se produjeron grandes incendios forestales en muchas partes de la región, siendo Argelia, el sur de Turquía y Grecia especialmente afectados.

Condiciones anormalmente frías afectaron a muchas partes del centro de los Estados Unidos y el norte de México a mediados de febrero. Los impactos más severos se produjeron en Texas, que en general experimentó sus temperaturas más bajas desde al menos 1989. Un brote anormal de frío primaveral afectó a muchas partes de Europa a principios de abril.

Precipitación

Las lluvias extremas azotaron la provincia china de Henan del 17 al 21 de julio. La ciudad de Zhengzhou recibió el 20 de julio 201.9 mm de lluvia en una hora (un récord nacional chino), 382 mm en 6 horas y 720 mm para el evento en su conjunto, más que su promedio anual. Las inundaciones repentinas se relacionaron con más de 302 muertes, con pérdidas económicas reportadas de US $ 17.7 mil millones.

Europa occidental experimentó algunas de las inundaciones más graves registradas a mediados de julio.

Alemania occidental y Bélgica oriental recibieron de 100 a 150 mm en una amplia zona del 14 al 15 de julio sobre un terreno ya saturado, lo que provocó inundaciones y deslizamientos de tierra y más de 200 muertes. La precipitación diaria más alta fue de 162.4 mm en Wipperfürth-Gardenau (Alemania).

Las lluvias persistentes superiores al promedio en la primera mitad del año en partes del norte de América del Sur, particularmente en la cuenca norte del Amazonas, provocaron inundaciones importantes y de larga duración en la región. El Río Negro en Manaus (Brasil) alcanzó su nivel más alto registrado. Las inundaciones también afectaron partes del este de África, y Sudán del Sur se vio especialmente afectado.

Una sequía significativa afectó a gran parte de América del Sur subtropical por segundo año consecutivo. Las precipitaciones estuvieron muy por debajo del promedio en gran parte del sur de Brasil, Paraguay, Uruguay y el norte de Argentina. La sequía provocó importantes pérdidas agrícolas, exacerbadas por un brote de frío a fines de julio que dañó muchas de las regiones cafetaleras de Brasil. Los bajos niveles de los ríos también redujeron la producción de energía hidroeléctrica e interrumpieron el transporte fluvial.

Los 20 meses desde enero de 2020 hasta agosto de 2021 fueron los más secos registrados para el suroeste de los Estados Unidos, más de un 10% por debajo del récord anterior. La producción pronosticada de cultivos de trigo y canola para Canadá en 2021 es de 30 a 40% por debajo de los niveles de 2020. Una crisis de desnutrición asociada con la sequía se apoderó de partes de la isla de Madagascar, en el océano Índico.

Atribución

Se han realizado estudios preliminares de “atribución rápida” para la ola de calor en el noroeste de América en junio y julio y de las inundaciones en Europa occidental en julio. El estudio de la ola de calor en el noroeste del Pacífico descubrió que la ola de calor "sigue siendo rara o muy rara en el clima actual, pero habría sido prácticamente imposible sin el cambio climático".

Para las inundaciones de Europa occidental, se descubrió que las fuertes lluvias "se habían hecho más probables por el cambio climático".

De manera más general, eventos como estos encajan en un patrón de cambio más amplio. El Sexto Informe de Evaluación del IPCC concluyó que la frecuencia de las olas de calor en América del Norte y el Mediterráneo ha aumentado. Se encontró una contribución humana a estos aumentos con una confianza media en América del Norte y una confianza alta en la región mediterránea.

El IPCC informó que las fuertes precipitaciones han aumentado en el este de Asia, pero hay poca confianza en la influencia humana. Hubo una alta confianza en la influencia humana sobre las fuertes precipitaciones en el norte de Europa, pero poca confianza en Europa occidental y central.

Impactos socioeconómicos y ambientales

En los últimos diez años, los conflictos, los fenómenos meteorológicos extremos y las crisis económicas han aumentado en frecuencia e intensidad. Los severos efectos de estos peligros, se agravaron aún más por la pandemia de COVID-19, provocando un aumento del hambre y, en consecuencia, han socavado décadas de progreso hacia la mejora de la seguridad alimentaria.

Tras un pico de desnutrición en 2020 (768 millones de personas), las proyecciones indicaron una disminución del hambre mundial a alrededor de 710 millones en 2021 (9%). Sin embargo, a octubre de 2021, las cifras en muchos países ya eran más altas que en 2020.

Este sorprendente aumento (19%) se sintió principalmente entre los grupos que ya sufrían crisis alimentarias o algo peor como desnutrición aguda o incluso hambrunas, pasando de 135 millones de personas en 2020 a 161 millones en septiembre de 2021.

Otra consecuencia nefasta de estos choques fue el creciente número de personas que se enfrentaban al hambre y al colapso total de sus medios de vida principalmente en Etiopía, Sudán del Sur, Yemen y Madagascar (584 000 personas).

El clima extremo durante La Niña 2020/2021 alteró las temporadas de lluvia, lo que contribuyó a perturbar los medios de vida y las campañas agrícolas en todo el mundo.

Las sequías consecutivas en gran parte de África, Asia y América Latina han coincidido con tormentas severas, ciclones y huracanes, que han afectado significativamente los medios de subsistencia y la capacidad de recuperarse de las crisis meteorológicas recurrentes.

Los fenómenos y las condiciones meteorológicas extremas, a menudo exacerbados por el cambio climático, han tenido impactos importantes y diversos en el desplazamiento de la población y en la vulnerabilidad de las personas ya desplazadas durante todo el año. Desde Afganistán hasta América Central, las sequías, las inundaciones y otros fenómenos meteorológicos extremos están afectando a los menos equipados para recuperarse y adaptarse

Los ecosistemas, incluidos los terrestres, de agua dulce, costeros y marinos, y los servicios que brindan, se ven afectados por el cambio climático. Además, los ecosistemas se están degradando a un ritmo sin precedentes, que se prevé se acelerará en las próximas décadas.

La degradación de los ecosistemas está limitando su capacidad para apoyar el bienestar humano y dañando su capacidad de adaptación para desarrollar la resiliencia, observa la OMM.