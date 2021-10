Por falta de personal en mataderos, 120 mil cerdos podrían ser sacrificados en Reino Unido

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Tras el llamado de alerta de la Asociación Británica de Procesadores de Carne (BMPA) sobre la “hecatombe de cerdos” por falta de personal en los mataderos, la directora ejecutiva de la Asociación Nacional de Ganado Porcino (NPA), Zoe Davies, anunció que 120 mil puercos serían sacrificados si la situación no cambia en las próximas semanas.

Por lo pronto, dijo, East Anglia inmoló a 500 cerdos y los enterró o incineró, y éste “es solo el principio”, informó El Mundo.



“El problema aquí no es la falta de suministros, sino la falta de espacio en las granjas, y esto ocurre porque en los mataderos no hay suficiente personal para poder procesar la carne, por lo que no queda más remedio que eliminar a los cerdos y evitar que entren en la cadena de alimentación”, explicó Davies.



Consideró que el gobierno tiene que ayudarlos porque han hecho lo que ha estado en sus manos para solucionar el problema, como subir exponencialmente los sueldos para contratar personal en los últimos meses (alrededor de 43 mil euros brutos al año), “pero la realidad es que la mayoría de los británicos no quiere trabajar en los mataderos, da igual lo que les pagues”.



Para Vicky Scott, propietaria de una granja en East Yorkshire y manifestante por la causa porcina, ante la conferencia del Partido Conservador en Manchester, al que pertenece el primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, lo que ocurre está condenando a los granjeros a un desastre financiero y emocional.



“Nosotros pagamos bien a nuestro personal, y no es nuestra culpa que no haya suficientes carniceros”, destacó.

En entrevista con la radio de la BBC, el presidente de la Asociación Nacional del Cerdo (ANC), Rob Mutimer, explicó que tienen una reserva de 100 mil a 120 mil cerdos que crecen en el orden de 12 mil cada semana. Añadió que muchos ya han superado el peso ideal de 25 kilos.

“Esto está pasando en todas las granjas del país: falta mano de obra para procesar la carne y nos falta espacio para los animales. Se está creando un problema de bienestar animal y salud pública, porque las jaulas no están diseñadas para animales de ese tamaño”.

El 1 de octubre, la BMPA lanzó un llamado al gobierno porque la falta de 15 mil trabajadores en los mataderos de ganado amenazaba con dejar vacías las estanterías de los supermercados hasta la Navidad.

“Desde junio y julio deberíamos haber estado produciendo los alimentos que tienen que llegar a las tiendas en navidades, pero no lo hemos hecho este año, así que la falta de productos será inevitable”, aseguró la BMPA en un comunicado.

Esto provocará una situación especialmente cruel en el tratamiento de animales, indicó El Mundo.

La BMPA ha pedido al gobierno que conceda visados de 12 meses para que inmigrantes centroeuropeos puedan cubrir las vacantes, como parte del proyecto del Reino Unido de recuperación económica tras la pandemia de covid-19.

Ante la crisis, el gobierno anunció que analiza la posibilidad de conceder mil visados a trabajadores extranjeros del sector ganadero y rebajar las exigencias en el restrictivo sistema de inmigración por puntos creados tras el Brexit, a lo que se opone la secretaria del Interior, Priti Patel.

En una entrevista con la BBC, Boris Johnson restó importancia al problema y “denunció” a los propios granjeros y a los grupos de bienestar animal de estar matando cerdos “en cualquier caso”. Advirtió que “la gran hecatombe de los cerdos aún no ha ocurrido. Veremos a ver qué pasa”.

El pasado lunes 4 aseguró que no recurriría a la “inmigración descontrolada” para subsanar la falta de trabajadores. Aceptó que el ministro de Economía, Rishi Sunak, “siempre tiene razón en lo que dice”, quien previó que la falta de suministros llegará hasta la Navidad.

Para el primer ministro del Reino Unido, los problemas económicos en el país británico responden al “periodo de ajuste” del mercado laboral, tras el Brexit, y por la rápida recuperación después de la pandemia de covid-19.