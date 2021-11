EU "sigue sufriendo" por la decisión de Trump de abandonar acuerdo nuclear con Irán: Biden

MADRID. (EUROPA PRESS) - El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha afirmado este domingo que Washington "sigue sufriendo" por la decisión de su predecesor, Donald Trump, de abandonar en 2018 el acuerdo nuclear con Irán y ha advertido de que el país "seguirá respondiendo" a las acciones de Teherán.

"Creo que seguimos sufriendo de las muy malas decisiones que adoptó el (ex) presidente Trump al salirse del acuerdo nuclear", ha manifestado, antes de incidir en que la vuelta del país al pacto "depende" de las acciones de Irán y la "voluntad" del resto de los integrantes.

Así, ha manifestado que con este objetivo se ha reunido con dirigentes del resto de países europeos "para decir que hay que negociar un cambio" en el acuerdo nuclear, algo que ha sido rechazado de plano por parte de Irán, que exige la retirada de sanciones y la vuelta al pacto de 2015.

Por otra parte, Biden ha hecho hincapié en que Estados Unidos "va a responder a las acciones (iraníes) contra los intereses estadounidenses, ya sean ataques con drones y otra cosa". "Vamos a responder y vamos a seguir respondiendo", ha remachado.

El mandatario estadounidense se ha pronunciado así sobre el reciente ataque con drones contra la base militar de Al Tanf, en el sur de Siria, achacado por parte de fuentes oficiales a las autoridades iraníes, que no se han pronunciado al respecto.

En respuesta, el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Said Jatibzadé, ha reiterado que un acuerdo entre las partes es posible si Washington vuelve al pacto y retira las sanciones impuestas a Teherán desde 2018.

Jatibzadé ha argumentado que la situación actual deriva de la "retirada agresiva" de Estados Unidos del acuerdo, antes de apuntar que Washington "parece sufrir de Alzheimer" sobre las causas de las tensiones, tal y como ha recogido la agencia iraní de noticias Tasnim.

"Todo el mundo puede tener claro que un acuerdo sobre cómo Estados Unidos volvería al acuerdo y la retirada efectiva de las sanciones, todo junto, podría lograrse inmediatamente si Estados Unidos acude a Viena con un plan ejecutivo adecuado, abandona su política anterior de mantener parte de las sanciones impuestas por Trump y no pierde la energía y el tiempo de otros", ha dicho.

"Estamos esperando una acción de Washington", ha manifestado, antes de criticar las "afirmaciones paradójicas" de Washington sobre la ausencia de avances en Viena, tal y como ha recogido la agencia iraní de noticias Tasnim.

En este sentido, ha criticado que Washington mantenga su política de "máxima presión" sobre el país asiático mientras habla de retirar sanciones. "La retirada de las sanciones ilegales no requiere de tanta complejidad, prefacio, epílogo o listas verdes, amarillas y rojas", ha argüido.

Por otra parte, ha destacado que Teherán y Washington no han tenido contactos directos o indirectos desde la retirada de Estados Unidos del acuerdo nuclear y ha subrayado que "no habrá conversaciones de ningún tipo y formato mientras Estados Unidos no cumpla".

Irán ha anunciado la retirada de sus compromisos sobre varios de los puntos del acuerdo nuclear de 2015 después de que Estados Unidos se saliera del pacto de forma unilateral en 2018, si bien las autoridades iraníes han defendido que estos pasos pueden revertirse si Estados Unidos retira las sanciones y vuelve al acuerdo.