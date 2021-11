COP26: Albores presume Sembrando Vida en conversaciones de alto nivel

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), María Luisa Albores, participó hoy en el Segmento de Alto Nivel de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP26), en Glasgow, Escocia, donde presumió los programas del gobierno federal y reafirmó el compromiso de México en la “lucha contra el cambio climático”.

“Estamos implementando Sembrando Vida, el programa de reforestación más grande del mundo que considera aspectos ambientales, sociales y económicos”, dijo ante ministros medioambientales, refiriéndose al programa de la Secretaría de Bienestar que ha beneficiado a 420 mil sembradorxs que han cultivado alrededor de 800 millones de árboles frutales y maderables, según datos oficiales.

Albores planteó tres temas a lo largo de su intervención de 7 minutos que deben vincularse con la agenda climática: enfoque de género, derechos humanos y la reivindicación de los pueblos originarios. También mencionó la incorporación de la educación ambiental en las escuelas, para la formación de nuevos “guardianxs del territorio”. Sin embargo, dedicó gran parte de su tiempo a elogiar los proyectos del gobierno.

Albores manifestó la postura de México en relación con el extractivismo y la minería a cielo abierto, a pesar de que hasta marzo de 2019 existían 25 mil 607 concesiones mineras vigentes, según cálculos del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda).

“No hemos otorgado ni una sola concesión para minería tóxica a cielo abierto, no permitimos el fracking y estamos limitando el uso de agroquímicos como el glifosato, sustancia activa en herbicidas; prohibimos la importación y siembra de maíz transgénico”, justificó.

En enero pasado, el Órgano Interno de Control (OIC) de la Secretaría de Bienestar emitió observaciones en su auditoría 25/2019 relacionadas a aclarar el destino de 402 millones 200 mil pesos del programa Sembrando Vida en 2019, periodo durante el cual el programa estuvo encabezado por el político tabasqueño Javier May Rodríguez, a quien el presidente Andrés Manuel López Obrador nombró como secretario de Bienestar en septiembre de 2020.

Además, Albores reafirmó el proceso de nacionalización de las industrias energéticas, asunto que impactará en las finanzas nacionales y de Petróleos Mexicanos (Pemex). “Dejaremos de exportar petróleo en 2024, para producir sólo lo necesario para consumo interno. Construiremos el parque de generación eléctrica con paneles solares más grande de Latinoamérica, modernizaremos 14 hidroeléctricas a lo largo del país para transitar hacia energías renovables”, enfatizó.

Acerca de los financiamientos que se discuten esta semana en la COP26, criticó la postura de los países ricos: “No se trata de garantizar una cantidad suficiente, sino que deben establecerse claramente los mecanismos de acceso y condiciones justas para los paises en vías de desarrollo, no se trata de pagar para sanar culpas, de construir proyectos de energías limpias con contratos sucios, ni de pagar los daños después de haber contaminado y afectado a toda una población. Hay cosas que no podemos obtener con dinero, así que la flora y la fauna de nuestro país no debería tener precio, porque los dueños somos todas y todos”.

La titular de la Semarnat se despidió parafraseando al presidente Andrés Manuel López Obrador: “Por el bien de México, del planeta y de la Madre Tierra, primero los pobres y lxs olvidados del mundo”.