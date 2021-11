Alemania registra un repunte de casos y fallecidos por covid-19 y nuevo récord de incidencia

MADRID (EUROPA PRESS).- Las autoridades sanitarias alemanas registraron este lunes una tasa de incidencia acumulada a siete días de 399.8 casos por cada 100 mil habitantes, una nueva cifra récord que supera la de la jornada anterior, donde se notificó una de 386.5, mientras vuelven a aumentar los contagios y los decesos respecto al día anterior.

Así, el Instituto Robert Koch, encargado del control de la emergencia sanitaria en Alemania, apuntó que durante las últimas 24 horas se han sumado 45 mil 326 nuevos casos de coronavirus, casi un 50 por ciento más que los del día anterior –30 mil 643 contagios--.

Respecto a los fallecimientos, este lunes se han sumado 309, mientras que el día anterior la cifra de decesos se había estipulado en 62. Con esto, Alemania ha visto como 99 mil 433 ciudadanos han fallecido a causa del coronavirus y cerca de cinco millones 431 mil han contraído la enfermedad.

El país se enfrenta a un repunte de los contagios que ha hecho saltar las alarmas, y es que hace apenas un mes la incidencia rondaba los 85 casos por cada 100 mil habitantes. Además, las autoridades temen que la cifra de casos sea aún mayor ya que muchos de los positivos no se notifican.

Sin embargo, el ministro de Sanidad en funciones, Jens Spahn, indicó en declaraciones a la emisora Deutschlandfunk que no es oportuno hablar en estos momentos sobre la posibilidad de hacer obligatoria la vacunación contra la covid-19.

"No resuelve nuestro agudo problema actual", resaltó Spahn. "No vamos a romper esta ola (de contagios) con la vacunación obligatoria. El efecto llegaría demasiado tarde. Ahora debemos reducir los contactos y actuar unidos desde el plano estatal. Por eso no sé si toda la energía que estamos destinando a este debate está bien concentrada en este momento", agregó.

Varios primeros ministros de los estados federados se han pronunciado recientemente a favor de la introducción de esta medida, si bien Spahn se ha mostrado escéptico y ha resaltado que no se trata sólo de una cuestión jurídica, sino de la relación entre el Estado y el ciudadano.

"Es una cuestión de libertad y responsabilidad", sostuvo, antes de recalcar que existe una obligación moral y social de vacunarse y apuntar a la existencia de puntos que aclarar sobre la aplicación de esta medida, tal y como recogió la agencia alemana de noticias DPA.

Posibilidad amparada en la Constitución

El experto en derecho constitucional Ulrich Battis, de la Universidad Humboldt de Berlín, resaltó que esta obligación estaría amparada por la Constitución. "Esta obligación general de vacunar está perfectamente justificada, y es para proteger la vida de otras personas", dijo, en declaraciones al diario 'Neue Osnabrücker Zeitung'.

"Vacunar a los ciudadanos de forma preventiva contra el coronavirus está contemplado en el artículo 2 de la Ley Fundamental, que estipula la protección de la vida de otras personas", reseñó. "El derecho fundamental a la integridad física, que también establece el artículo 2, tiene que pasar a un segundo plano", añadió.

En esta línea, el profesor de derecho Franz C. Mayer, de la ciudad de Bielefeld, también indicó que la vacunación obligatoria es "fundamentalmente compatible con la Constitución". "Depende de las buenas razones y luego de la proporcionalidad. En principio, la libertad del individuo termina cuando la libertad y la salud de los demás están en peligro, como es el caso si la campaña de vacunación no tiene éxito", arguyó, en declaraciones a RND.

Por su parte, la Asociación Alemana de Hospitales indicó que no debería descartarse una obligación general de vacunación. Sin embargo, el presidente de la junta directiva de la entidad, Gerald Gass, advirtió en los periódicos del grupo editorial Funke que el debate debe llevarse a cabo "de manera muy responsable para toda la sociedad y de forma coordinada sobre la base de hechos científicos".

Nuevas restricciones

Por su parte, varios estados federados anunciaron este mismo martes nuevas restricciones e incluso la imposición de toques de queda y la vuelta a las clases telemáticas, según ha informado la agencia DPA.

Así, el gobierno regional de Berlín acordó ampliar la aplicación de la denominada '2G', que permite el acceso al comercio minorista con excepción de supermercados, droguerías y farmacias, sólo a vacunados o recuperados de la covid-19.

Por su parte, el gobierno de Hamburgo pactó extender el cumplimiento del modelo '2G' en los hoteles y actividades culturales, tales como teatros, cines e instalaciones de ocio.

"Suprimiremos la asistencia obligatoria para el sector escolar", señaló la ministra de Educación del estado federado de Brandeburgo, Britta Ernst, antes de agregar que muchos padres no quieren enviar a sus hijos a la escuela por el aumento de casos de coronavirus.

En esta línea, el estado de Renania del Norte-Westfalia indicó que en zonas con un riesgo especialmente elevado de infección como discotecas, clubes o celebraciones de carnaval sólo se permitirá el acceso a los vacunados y los recuperados de la enfermedad que presenten además una prueba reciente con resultado negativo, norma conocida como '2G plus'.

Asimismo, Turnigia dio un paso más y anunció el cierre de clubes, bares y discotecas, además de prohibir los mercadillos navideños. Las autoridades aplicarán además desde el miércoles el toque de queda desde las 22.00 horas en los locales de restauración.

Además, aquellas personas que no estén vacunadas contra el coronavirus tienen que respetar un toque de queda desde las 22:00 hasta las 05:00 horas y cumplir restricciones de contacto, resaltó la titular de la cartera de Sanidad de Turingia, Heike Werner.

El director del Instituto Robert Koch, Lothar Wieler, alertó este sábado de que el país podría travesar una quinta ola de contagios si la vacunación no aumenta. "Si la reducción de contactos y la vacunación no tienen éxito de forma intensiva, también tendremos una quinta ola según el modelo actual", afirmó en declaraciones a la agencia alemana.

Ante esta situación, algunos estados han puesto en marcha nuevas restricciones, y en otros puntos del país se han desarrollado normativas restrictivas para acceder a espacios de ocio o toques de queda.

La canciller de Alemania, Angela Merkel, ha descrito la situación de la pandemia en el país como "dramática", ha insistido en que es una "emergencia" y ha alertado que la tasa de vacunación no es suficiente para frenar el aumento de contagios.