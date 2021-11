“Me voy feliz”, dice Javier, el primer beneficiado con la eutanasia en Madrid

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Ocho meses después de que España aprobó la norma para regular la eutanasia, Javier Serrano, un enfermo de esclerosis lateral amiotrófica (ELA) de 58 años de edad, se convirtió en el primer paciente en Madrid en acogerse a la muerte digna asistida.

Desde hace cuatro meses, Serrano esperaba la respuesta a su petición de una muerte digna. El martes, el Hospital 12 de Octubre de Madrid le notificó que el Comité de Garantías y Evaluación había aprobado su petición y Serrano murió este miércoles por la mañana, en su casa y asistido por un equipo médico, informó El País.

Apenas el 6 de octubre, la Comunidad de Madrid aprobó el decreto que regula el registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia a realizar la eutanasia, y el día 19 se formó la Comisión de Garantía y Evaluación que toma la decisión final, requisito indispensable antes de aprobar la eutanasia.

El martes que le avisaron sobre la aprobación, el propio Serrano decidió que se la aplicaran este miércoles.

“No quise esperar más. No puedo aguantar más. Los dolores son bestiales, cada día que pasa son peores y ya no los aguanto ni con morfina. O sea que mañana, día 3, vendrá la doctora consultora, la neuróloga y dos enfermeras del 12 de Octubre. Será aquí, en mi casa. Creo que son 4 inyecciones, pero bueno, que me hagan lo que me tengan que hacer”, señaló el martes, en entrevista con Cadena Ser.

Narró que, en este proceso, lo acompañará su hermana, su hijo y su cuñado.

“Va a venir mi hermana, me va a traer porras y chocolate. Estarán aquí ella, mi hijo y mi cuñado. Y ustedes, espero que cuando lo cuenten en el programa pongan al final a Depeche Mode, para recordar que se va este tipo… Es verdad que tengo sentido del humor, a veces también lloro, pero es que quiero irme y me voy feliz”, aseguró.

Confesó tener sentimientos encontrados, pues está de buen ánimo porque se cumplirá su deseo de morir de manera digna, pero también está triste por sus familiares y seres queridos.

“Físicamente me encuentro muy mal, muy dolorido. De una semana hoy ya no puedo ni inclinarme hacia adelante. Cada día pierdo más facultades. De ánimo estoy bien… Tengo muchas contradicciones porque estoy contento pues sé que me voy mañana y triste a la vez por la gente que me quiere”, comentó.

Se dijo satisfecho porque abrió el camino para las personas que quieren cogerse a la eutanasia.

“Tengo la satisfacción, después de todo lo que he luchado, que haya servido para algo. Ahora, ya pueden venir otros, bueno… ojalá no viniera nadie más, pero ya tienen el camino hecho”, afirmó.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, manifestó su respeto a la decisión de Serrano y envió su solidaridad a sus familiares.

Dijo que seguirá apostando por la objeción de conciencia “de los médicos que no quieran aplicar la eutanasia” y se profundizará en cómo ofrecerlos mejores cuidados paliativos en pacientes con enfermedades como la ELA.

El caso de Martha Sepúlveda

El 27 de julio pasado, Martha Sepúlveda, una colombiana de 51 años, solicitó someterse al procedimiento de la eutanasia, luego de la ampliación hecha a la ley hecha el 23 de julio pasado.

El 6 de agosto se aprobó su petición y solo tenía que decidir la fecha. Primero consideró el 31 de octubre, pero después escogió morir antes, el 10 de ese mes, a las 7 de la mañana y se convertiría en la primera paciente en acceder a la eutanasia en Colombia, con un diagnóstico de enfermedad no terminal.

Martha padece esclerosis lateral amiotrófica (ELA) desde hace 3 años y para finales de 2020 sus piernas le dejaron de responder y los dolores por su enfermedad se volvían cada vez más insufribles.

Horas antes de que fuera sometida a la llamada muerte digna, el Instituto Colombiano del Dolor (Incodol) emitió un fallo en su contra y el procedimiento se suspendió.

El 28 de octubre, un juez ordenó garantizar el derecho de Sepúlveda a la eutanasia, con lo que ella confirmó su deseo de tener una muerte asistida, pero no se ha informado una fecha en la que podría realizarse y el fallo podría ser impugnado.

¿Cuáles países aplican la eutanasia?

El 24 de marzo pasado, España se sumó a Holanda, Bélgica, Luxemburgo y Canadá en la lista de los primeros países en el mundo en regular la eutanasia. El 25 de junio, la nueva norma entró en vigor en Cataluña y ya se ha aplicado en varios casos.

En Colombia, desde 1997 la eutanasia es legal solo para personas con enfermedades terminales graves. El 23 de julio de 2021, la Corte Constitucional aprobó la Sentencia C-233 para ampliar el derecho de la muerte digna para pacientes con una enfermedad que les provoque intenso sufrimiento por lesión corporal o enfermedad grave incurable.

Además, la Corte Constitucional modificó el artículo 106 del Código Penal despenalizó el homicidio por piedad o eutanasia como un delito y la admitió si el procedimiento lo hace un médico y bajo el consentimiento libre e informado del paciente, quien debe sufrir un padecimiento físico o psíquico a causa de alguna condición.

En Nueva Zelanda está previsto que la ley entre en vigor en noviembre. En partes de Estados Unidos y Australia también está permitida.