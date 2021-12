Trump acusa a Meghan Markle de "faltar al respeto" a Isabel II y de "utilizar" al príncipe Enrique

MADRID (EUROPA PRESS).- El expresidente de Estados Unidos Donald Trump aseguró que Meghan Markle ha "faltado al respeto" a la reina Isabel II por sus críticas al trato recibido por parte de la Casa Real británica, en una entrevista en la que también acusó a la duquesa de Sussex de "utilizar" a su marido, el príncipe Enrique.

"No soy un admirador. No lo fui desde el día uno", reveló Trump en una entrevista con el expolítico británico Nigel Farage, en la que no escatimó críticas contra Markle por su actitud durante estos últimos meses. "Creo que Enrique está siendo utilizado y algún día lo lamentará", añadió.