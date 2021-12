Políticos dirimen sus diferencias en el cuadrilátero y transmiten pelea en redes sociales

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Simão Peixoto, de 39 años, alcalde de Borba, municipio ubicado en el estado de Amazonas, Brasil, se subió al ring junto con el exconcejal Erineu Alves da Silva, “Mirico”, de 45 años, para dirimir sus diferencias políticas a golpes, en una pelea de artes marciales mixtas conocidas como MMA.

Alcalde y exconcejal "arreglan" sus diferencias en un combate de MMA. La política en Brasil está a otro nivel.https://t.co/YI5C6zuXq3 — Rafa V (@RLamaP) December 13, 2021

El espectáculo causó la indignación de los brasileños, dado que se realizó en un cuadrilátero y se transmitió en redes sociales, al estilo UFC (Ultimate Fighting Championship).

Un alcalde en Brasil se enfrentó a su opositor en una pelea de MMA



El alcalde de Borba, Estado de Amazonas (Brasil), Simão Peixoto, peleó en un ring de MMA contra el exconcejal crítico de su gestión, Erineu Alves da Silva, para "resolver sus diferencias". pic.twitter.com/Ww6rjH6bi1 — RT en Español (@ActualidadRT) December 13, 2021

Las diferencias entre los políticos brasileños iniciaron por unas declaraciones de Da Silva contra Peixoto por la falta de conservación de un parque acuático ubicado al sur de Manaos, en el municipio de Borba, donde éste es alcalde.

El exconsejal tildó a Peixoto de “canalla” y “sinvergüenza”, y éste publicó un video desafiándolo a resolver sus problemas a golpes.

Tras la pelea, los residentes de Borba criticaron que disiparan de esa manera sus diferencias y destacaron que la violencia no es la manera más adecuada de resolver los conflictos.

La pelea se planeó desde noviembre pasado. Fueron tres rounds y se declaró a Peixoto como ganador de la misma, aunque fue el que recibió más golpes y patadas, que lo hicieron caer al suelo desde el primer asalto.

Dos políticos en #Brasil resolvieron sus diferencias en una pelea que despertó preocupación sobre la condición de la democracia en el país sudamericano. El combate nació a partir de una disputa por un tema político en la localidad amazónica de #Borba. uD83DuDC4AuD83DuDCA5 pic.twitter.com/kT9Lzabohq — Código Magenta (@CodigoMagentaMx) December 14, 2021

Al terminar el encuentro, los políticos rivales se saludaron y felicitaron, pero no contaban con la lluvia de críticas de los brasileños.

Para justificarse, los contrincantes dijeron que su objetivo era promover el deporte.

“No lo desafié, fui desafiado, pero acepté la pelea porque no quería que ocurriera una pelea callejera, como lo hizo él. Hasta entonces asumo un puesto. Soy gerente del municipio de Borba y nunca estoy a favor de la violencia. Estoy en contra de la violencia. Soy partidario del deporte, me encanta el deporte” sijo Peixoto.

Y más: “Siempre me gustó apostar y apoyar a los deportistas. Entonces, vine aquí, a través de la red social para explicarle a mis amigos que me conocen. Mis compañeros que me siguen. Expliqué que no desafié, sino fui desafiado”.

Por el contrario, los brasileños comentaron que esta pelea demostró el nivel de las hostilidades entre los políticos brasileños, donde los discursos extremistas y violentos del presidente Jair Bolsonaro son cotidianos en el país.

Un polémico acontecimiento se llevó a cabo por dos políticos en Brasil, con el fin de resolver sus conflictos. A través de una pelea de artes marciales mixtas, conocidas como MMA el alcalde de Borba, Simão Peixoto y el exconcejal Erineu Da Silva.https://t.co/T77Un9eP16 — Mconectado21 (@mconectado21) December 14, 2021

“Hay una foto del alcalde de Borba, Simão Peixoto, volviéndose viral. Aparece con un ojo morado tras la pelea contra el exconsejero Erineu Alves, ayer domingo. El alcalde acusa al oponente de ponerle un dedo en el ojo y lo reta a una revancha. Detalle: el alcalde ganó la 1ra pelea”, indicó un usuario en Twitter.

Tem uma foto do prefeito de Borba, Simão Peixoto, viralizando. Ele aparece com um olho roxo após a luta contra o ex-vereador Erineu Alves, ontem



O prefeito acusa o adversário de colocar o dedo no seu olho e o desafia para uma “revanche”



Detalhe: o prefeito ganhou a 1° luta https://t.co/d0Fvy463Mc pic.twitter.com/p7Nllyasoz — Rômulo Almeida (@_AlmeidaRomulo) December 14, 2021

Después de ser golpeado, Peixoto apareció con máscara y gafas de sol a cumplir sus compromisos, como una entrevista en una estación de radio local, junto al gobernador Wilson Lima (PSC).

Após apanhar, prefeito de Borba aparece de máscara e óculos escuroshttps://t.co/Nqm1EQ2s6R

Simão Peixoto levou surra de adversário político após desafiá-lo para uma luta de MMA em Borba (AM) pic.twitter.com/j5ExC1h3r8 — Neuton Corrêa (@NeutonCorrea) December 14, 2021

Este lunes, Mirico reveló en entrevista con BNC que el alcalde pidió detener la pelea antes de tiempo.