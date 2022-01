El mundo celebra confinado y con toque de queda el Año Nuevo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– La celebración de Año Nuevo es atípica debido a las restricciones de la pandemia de coronavirus. Desde Oceanía hasta América se recibe al 2022 bajo estrictas restricciones sanitarias o por el inicio de los programas de vacunación en algunos países, confinamientos, vetos a viajes internacionales, toques de queda, entre otras restricciones. Aquí unos ejemplos:

Europa

En Francia, el país con más contagios del continente, cuando el reloj marcó la medianoche, la mayoría de la población estuvo encerrada en sus casas debido al toque de queda declarado desde las 20:00 horas del 31 de diciembre hasta las 6:00 del 1 de enero.

Además, las reuniones con amigos o familiares serán limitadas a no más de 6 personas por hogar.

La policía francesa movilizó alrededor de 10 mil agentes para disolver posibles fiestas y cuidar que se cumplan las medidas de aislamiento. No habrá fuegos pirotécnicos en la Torre Eiffel, pero sí conciertos mediante redes sociales.

En Reino Unido, el territorio con mayor cantidad de muertes por el virus en Europa, la celebración se dio bajo estrictas medidas por la nueva variante del coronavirus Ómicron que puso en alerta porque está presente en Italia, Países Bajos y Bélgica, entre otros que han prohibido los viajes desde y hacia el territorio británico.

Además, tres cuartas partes de la población de Inglaterra pasó al nivel más alto de restricciones desde las 00:00 de este jueves, lo que abarca a 44.1 millones de personas.

En esas zonas, el comercio considerado no esencial estará cerrado y no podrán mezclarse personas que no residan en la misma casa.

El espectáculo pirotécnico que cada fin de año ilumina el centro de Londres y las aguas del río Támesis esta vez será parte del pasado. Sin duda será un cambio de año atípico para los británicos que, además, este primero de enero, tras 11 meses de transición, pasan a estar fuera de la Unión Europea.

Desde el 16 de diciembre, Alemania está bajo un confinamiento parcial que durará hasta el 10 de enero. Las reuniones están limitadas a 5 adultos, los restaurantes, bares, cines, teatros, entre otros establecimientos están cerrados y está prohibida la venta de alcohol.

España endureció la movilidad con cierres perimetrales entre provincias, canceló las tradicionales procesiones y el aforo para reuniones privadas también se limitó hasta la segunda semana de enero, según las autoridades.

Italia mantiene en aislamiento total a la población desde el 24 de diciembre y hasta el 6 de enero de 2022, de acuerdo con el decreto del primer ministro Giuseppe Conte.

El comercio está cerrado excepto para alimentos y medicamentos. Todos los centros de entretenimiento como bares, restaurantes, heladerías y pastelerías solo pueden prestar servicios a domicilio y hasta las 23:00 horas.

América

Este año se realizará la icónica caída de la bola de cristal y los juegos pirotécnicos en el Times Square de Nueva York con una cantidad limitada de espectadores.

Canadá tiene las restricciones más duras restricciones de viaje, con el rechazo de extranjeros, y a los ciudadanos que vuelven del exterior se les exige una cuarentena de 14 días.

Quebec y otras provincias que mantienen bloqueados el comercio no esencial pidieron que también sea exigido un test de covid-19 para ingresar a la nación.

Desde Argentina hasta México y Centroamérica, las medidas de distanciamiento social y normas de bioseguridad han sido implantadas, aunque en algunas naciones las limitaciones son más estrictas.

Colombia está bajo toque de queda en la mayor parte del país, con restricciones en algunas ciudades y cierres en los lugares más icónicos para la llegada del Año Nuevo.

En Bogotá no habrá consumo de alcohol desde el jueves 30 de diciembre hasta la media noche del viernes 1 de enero. En Santander y Antioquia hay restricciones a la movilidad de las personas por 3 días.

https://twitter.com/jimmyjimenezm/status/1344565538920529920

En Brasil, el país con más muertos y contagiados de coronavirus del continente, el alcalde de Río de Janeiro prohibió el acceso al barrio de la playa de Copacabana para evitar aglomeraciones.

Desde el 1 de diciembre de 2021, Perú está en toque de queda desde la media noche hasta las 4:00 horas y hay una restricción nacional para la movilización de vehículos particulares del 31 de diciembre al 1 de enero de 2022.

En Argentina, los gobiernos no anunciaron medidas drásticas a la movilidad de sus residentes, pero sí deberán celebrar las fiestas con determinado protocolo en el aforo de personas que varían en cada región.

Cuba limitó la llegada de viajeros procedentes de Estados Unidos, México, Panamá, República Dominicana, Bahamas y Haití a partir de este viernes, tras registrar un récord de contagios.

Australia y Nueva Zelanda

Australia mantuvo restricciones en Sydney, donde su habitual espectáculo de fuegos artificiales en la bahía fue reducido y el acceso a la zona está restringido a algunas reservas en restaurantes, cafés y hoteles, para limitar la ocupación.

Australia recibe el Año Nuevo 2022 con un deslumbrante espectáculo de 12 minutos de fuegos artificiales en Sídney pic.twitter.com/ikY1tHumSn — Reuters Latam (@ReutersLatam) December 31, 2021

En Nueva Zelanda solo aplican las normas de bioseguridad de la llamada nueva normalidad.

Es uno de los pocos países donde celebró la transición de año con espectáculos que permiten la presencia de público, como el espectáculo de luces proyectado sobre los monumentos más emblemáticos de Auckland, como la Sky Tower y el Harbor Bridge, sustituyendo la tradicional exhibición de juegos artificiales.

uD83CuDDF3uD83CuDDFF Nueva Zelanda fue de los primeros del mundo en celebrar la llegada del Año Nuevo 2022 con un espectáculo de luces en Auckland pic.twitter.com/KwYj4jORdk — Reuters Latam (@ReutersLatam) December 31, 2021

Asia

En Beijing, China, se canceló el espectáculo anual de luces de Año Nuevo y el turístico Templo Yonghe Lama redujo a la mitad el número de visitantes permitidos desde el jueves. Y canceló el espectáculo de luces en el Río Huangpu. El gobierno pidió a la población quedarse en casa o realizar viajes domésticos de corta distancia.

Japón canceló un evento tradicional de Año Nuevo en el que el emperador Naruhito y otros miembros de la familia imperial acostumbran a saludar a la población.

En India, Nueva Delhi y otras ciudades han impuesto un toque de queda nocturno y otras restricciones para evitar grandes aglomeraciones.

En Seúl, Corea del Sur, se canceló la ceremonia de tañido de campañas para dar la bienvenida al Año Nuevo, pero se transmitirá por televisión o por internet un video pregrabado, por segundo año consecutivo.

En Hong Kong, 3 mil personas acudieron a un concierto de Año Nuevo con celebridades locales, incluyendo la Boy Band Mirror. Fue el primero de Fin de Año que se celebra en el país desde 2019 que se canceló por disputas políticas y el 2020 por la pandemia.