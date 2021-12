EU reduce de 100 a 10 años la pena de prisión de un cubano condenado por un accidente de tráfico

MADRID. (EUROPA PRESS) -El gobernador del estado de Colorado, Jared Polis, ha conmutado la sentencia de 110 años de prisión de un camionero cubano que fue condenado por un accidente fatal que dejó cuatro muertos y ahora tendrá que cumplir únicamente diez.

"La sentencia de Rogel Aguilera-Mederos se reduce a diez años", ha indicado la oficina de Polis en un comunicado, en el que ha detallado que el gobernador ha sabido recientemente que un familiar del abogado de Aguilera-Mederos trabaja en su oficina.

No obstante, ha especificado que "esta persona no ha tenido absolutamente ninguna participación en el proceso de conmutación y trabaja en una capacidad no relacionada con este asunto, y no estaba al tanto de la decisión del gobernador de antemano".

Aguilera-Mederos conducía un semirremolque a más de 130 kilómetros por hora en abril de 2019 cuando fallaron los frenos, según relató a los investigadores. Trató de detenerse en el arcén para evitar detener el tráfico, pero ya había otro semirremolque detenido allí, relató en su declaración jurada. El accidente provocó la colisión de 28 coches y dejó cuatro muertos. El hombre fue declarado culpable en octubre y condenado por homicidio y otros 23 cargos.

James Colgan, uno de los abogados de Aguilera-Mederos, ha señalado en declaraciones a la cadena de televisión CNN que está "sorprendido" por la conmutación de la pena, pero ha indicado que es una "buena noticia".

"Obviamente, creo que esa era la sentencia máxima que debería haber recibido, diez años", ha indicado, remarcando que la decisión de Polis es un "reflejo mucho más justo" de lo sucedido. Asimismo, ha asegurado que su cliente está, "por supuesto, extraordinariamente agradecido".