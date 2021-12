España, en riesgo alto de contagios por covid-19

MADRID (apro).- España volvió a escalar este jueves el riesgo alto de transmisión por coronavirus al pasar la barrera de los 300 puntos y alcanzar hasta 305.57 casos por cada 100 mil habitantes, informó el Ministerio de Sanidad.

La incidencia acumulada a 14 días sigue subiendo y volvió a superar el rango de los 300 casos, lo que coloca al país a niveles del 24 de agosto, cuando la tasa se situaba en los 305.61 casos.

De acuerdo con el informe de Sanidad, el aumento supone 15.47 puntos desde el martes 7, que coloca a España en riesgo alto de contagio por covid-19.

No obstante, hay otros parámetros donde España no sale mal ubicado: la ocupación de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) o el número de ingresos por covid-19 no son altos. En este último, por ejemplo, la tasa de hospitalización está entre 5 y 15 puntos (11.55), que corresponde a niveles de riesgo bajo.

Hay una ocupación hospitalaria de 5 mil 479 personas que queda muy lejos de la quinta y la cuarta ola, cuando se superaron los 10 mil.

Esta es la tercera vez que España rebasa el umbral de 300 diagnósticos, siendo la más alarmante la de enero de este año, cuando se alcanzaron 899 puntos.

El informe resalta que a favor hay otros indicadores que colocan al país una mejor posición, en particular por el elevado nivel de vacunación entre la población, lo que hace que el riesgo sea medio.

Con los 26 mil 412 positivos registrados desde el martes, en España suman 5 millones 273 mil 178 personas que se han contagiado por el coronavirus desde el inicio de la pandemia.