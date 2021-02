Defensa de Trump pide a senadores exonerar a su cliente porque su juicio es "una venganza política"

Bruce Castor and Michael van der Veen, abogados de Donald Trump. Foto: AP / Jabin Botsford / The Washington Post

WASHINGTON (apro). – Exoneración rápida y concisa, pidieron a la Cámara de Senadores del Congreso federal estadunidense los abogados del expresidente Donald Trump, al considerar que la imputación a cliente de “incitación a la insurrección” es una pura venganza política.

En poco más de tres horas de las 16 que tenían autorizadas, los abogados de Trump presentaron su argumento de defensa del exmandatario, acusado por los demócratas de ser el autor intelectual y arquitecto del asalto al Capitolio del pasado 6 de enero.

“El cargo de incitación a la insurrección es inconstitucional, injusto y una venganza política”, declaró ante los 100 legisladores que integran al Senado, Michael Van Der Veen, quien este viernes se integró al equipo de abogados de la defensa integrada por Bruce Casto y David Schoen.

Al responder a los alegatos inculpatorios de los nueve legisladores demócratas encabezados por Jamie Raskin, del estado de Maryland, presentados durante el segundo juicio político a Trump, Van Der Veen presentó a su cliente como una víctima de acusaciones infundadas.

Los nueve fiscales durante dos jornadas del juicio evocaron al discurso que dio Trump el pasado 6 de enero ante miles de sus fanáticos y seguidores que luego asaltaron al Capitolio, como la evidencia irrevocable de que el exmandatario fue el incitador de la violencia.

Van Der Veen reprodujo en el Pleno del Senado las palabras de Trump de ese discurso durante el cual le pide a su audiencia dirigirse al Capitolio “y pelear como el demonio” para detener el proceso de certificación legislativa de Joe Biden como presidente constitucional.

A sus miles de seguidores que dos horas después asaltaron con violencia al Capitolio provocando la muerte de siete personas e hiriendo a mas de 150 oficiales de la policía del Congreso, Trump le dijo; “si no pelean como el demonio se quedarán sin país”.

“Solicito al Senado que de manera expedita y concisa rechacen el delito que le imputan al expresidente”, exigió Van Der Venn a los 100 legisladores que en el segundo juicio contra Trump fungen el papel de jurado del proceso judicial.

"La hipocresía de los demócratas”

Al hacer referencia al discurso de Trump del pasado 6 de enero, el abogado Van Der Veen antes de exponer “la hipocresía de los demócratas” argumentó que las palabras de su representado no fueron incitación a nada y que están protegidas y avaladas constitucionalmente

“El discurso del presidente es la antítesis de la incitación a la violencia, fue un encomio a la paz y al cumplimiento constitucional del conteo de los votos del colegio electoral”, sostuvo el abogado de Trump.

Los defensores del exmandatario establecieron como un punto de exoneración, el que los vándalos que atacaron al Capitolio nada tenían que ver con Trump ni con el discurso que dio el día el siniestro.

“Fue un grupo de renegados que intentó secuestrar el proceso democrático, de extremistas que premeditaron el acto y lo planearon con anticipación y uno de ellos pertenecía al grupo antifacista (Antifa) que luego fue liberado”, insistió Van Der Veen.

Los representantes legales del acusado hicieron diferentes presentaciones de videos en los cuales en diferencias ocasiones durante su presidencia, Trump condenó actos de violencia y protestas de grupos extremistas aunque nunca en el día que ocurrieron.

Uno por uno, los abogados de Trump también acusaron a los demócratas y directamente a los fiscales, de haberse coludido con la prensa para establecer un parámetro de comportamiento inexistente del acusado como incitador de violencia por parte de grupos extremistas.

“La única razón de este juicio es el odio de la izquierda, de los demócratas y de los nueve fiscales al presidente Trump… la celeridad con la que se realiza este juicio es un violación al debido proceso”, apunto por su parte el abogado Schoen.

Discurso "descontextualizado"

Al profundizar en su argumento de que el discurso de Trump del pasado 6 de enero se apega al derecho de la libertad de expresión, definida en la primera enmienda de la constitución de los Estados Unidos, los abogados manifestaron que por ello el juicio es una injusticia.

Van Der Veen aclaró que el discurso de Trump del 6 de enero ha sido de manera intencional descontextualizado por los demócratas porque no tienen ninguna evidencia que pueda justificar y mucho menos validar el cargo de la incitación a la insurrección.

“El su discurso el presidente usó palabras comunes en la retórica política al decir; si no luchan como el demonio no tendrán país”, y es una terminología metafórica que no incitaba a la violencia”, enfatizo el abogado Van Der Veen.

La defensa cerró su caso exponiendo que el juicio es “una vergüenza”, un “acto de censura” e intento de anulación del voto de 74 millones de estadunidenses que votaron por Trump en las elecciones presidenciales del pasado 3 de noviembre.

Además del pedido a exonerar al expresidente, los abogados también exigieron a los 100 senadores rechazar la invocación a la enmienda 14, con la cual los demócratas buscan inhabilitar de por vida a Trump para volver a competir por la presidencia de los Estados Unidos.

Para declarar culpable del delito de incitación a la insurrección se requieren 67 de votos de los 100 senadores, lo cual está complicado de lograrse tomando en que la Cámara esta constituida en 50 curules demócratas y 50 republicanos.

El cálculo de los mismos demócratas que controlan el Senado es que se quedarán cortos para conseguir 17 votos republicanos.

Para aprobar la suspensión de por vida a Trump para participar en otra elección presidencial o cualquier otra a nivel federal como estipula la enmienda 14, el Senado requiere de una mayoría mínima, 51 votos, lo cual ya se considera como un hecho que se concretará en su momento.