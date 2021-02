Mitos y respuestas sobre las vacunas contra el covid-19

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ante los rumores y los mitos que circulan en las redes sociales sobre las vacunas contra el covid-19, Katherine O’Brien y Soumiya Suaminathan, expertas de las Organización Mundial de la Salud, desmitifican dichas versiones.

En un artículo publicado en la página de la ONU, afirman que está comprobado científicamente que las vacunas que se están aplicando actualmente son seguras y efectivas.

A continuación, ofrecen una explicación científica a los mitos y rumores:

¿Las vacunas causan infertilidad?

--“Las vacunas que administramos no pueden causar infertilidad. Este es un rumor que se ha difundido sobre muchas vacunas diferentes y no hay nada de cierto en el rumor. No existe una vacuna que cause infertilidad”.

¿Las vacunas cambian el ADN?

--“Hemos escuchado mucho este rumor. Ahora tenemos dos vacunas que se conocen como vacunas de ARNm, y no hay forma de que el ARNm pueda convertirse en ADN. Y no hay forma de que el ARNm pueda cambiar el ADN de nuestras células humanas.

¿Qué es el ARNm?

"Son las instrucciones al cuerpo para producir una proteína. La mayoría de las vacunas se desarrollan al administrar una proteína o un componente pequeño y diminuto del germen contra el que estamos tratando de vacunar. Y este es un nuevo enfoque en el que, en lugar de dar esa pequeña parte, simplemente le damos las instrucciones a nuestros propios cuerpos para hacer esa pequeña parte y luego nuestro sistema inmunológico naturalmente responde a ella”.

¿Los químicos de las vacunas son peligrosos?

--“Las vacunas que tenemos son vacunas seguras. Todos los componentes que forman parte de las vacunas se someten a pruebas rigurosas para garantizar que todo lo que contiene, en la dosis que contiene, sea seguro para los seres humanos.

“Las vacunas contienen una serie de elementos diferentes y cada uno de ellos se prueba. Antes de que se administren a un ser humano, se prueban en animales y se prueban para detectar cualquier tipo de problema en el animal. Y solo entonces entran en seres humanos, donde realizamos pruebas en ensayos clínicos con decenas de miles de personas que reciben las vacunas antes de que se autoricen para su uso en el público en general.

“Y la seguridad es la parte más importante de esos ensayos clínicos. Cada vacuna pasa por una evaluación de seguridad para asegurarse de que sea segura antes de que se use en el público en general. Además de eso, la fabricación de las vacunas tiene una supervisión constante de la calidad, de modo que se garantiza que cada ingrediente que se incluye en la vacuna sea de la más alta calidad y seguro para su uso en humanos”.