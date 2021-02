Osos pardos se lanzan contra personas que atestiguaban su liberación (Video)

The release of six bears in Gara mountain in Duhok governorate in the Kurdistan region of Iraq,

Photo : @Ismaeladnan99 /Sopa Images via @GettyImages #iraq #Kurdistan #duhok #sony #bear #mountain #photography #streetphotography #photojournalism #photojournalist #gettyimages

(1/4) pic.twitter.com/laQMX4O3Qz