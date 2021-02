EU anuncia el arranque de la admisión de solicitudes de asilo por parte de migrantes

WASHINGTON (apro).- La Casa Blanca oficializó este martes el arranque de la admisión de peticiones de asilo por parte de migrantes centroamericanos y mexicanos, a quienes pidió permanecer donde se encuentren.

“Los individuos (peticionarios) no deben tomar ninguna acción en este momento y deben permanecer donde se encuentren ahora para esperar instrucciones. Pronto anunciaremos un proceso virtual de registro que será accesible desde cualquier lugar”, anunció.

A través de una declaración conjunta por escrito, Jake Sullivan, asesor de Seguridad Nacional, y Liz Sherwood-Randall, asesora de Seguridad Interior del presidente Joe Biden, reiteraron que el proceso de peticiones de asilo iniciará el próximo viernes 19.

“Estados Unidos comenzará el proceso de elegibilidad de individuos registrados en el programa de Protocolos de Protección Migratoria (PPM) para revisar sus casos de petición de asilo, en colaboración con el gobierno de México y con organizaciones internacionales y no gubernamentales”, destaca la Casa Blanca en un comunicado.

El gobierno de Biden explica que las personas elegibles al asilo recibirán la información sobre cuándo y dónde deben presentarse, por lo que antes de eso –subraya-- no deben acercarse a la frontera sur de Estados Unidos, porque serán rechazados.

“Advertimos a la gente que busca migrar a los Estados Unidos que nuestras fronteras no están abiertas y que esta es la primera fase en el trabajo de este gobierno para reabrir un acceso ordenado al proceso de asilo”, recalcaron los dos asesores presidenciales.

En otra de las aclaraciones que hace la Casa Blanca se indica que la primera fase del proceso es únicamente para las personas que fueron regresadas a México bajo el PPM, e igualmente los casos pendientes ante la Oficina Ejecutiva de Revisión Migratoria.

“A los individuos que estén fuera de Estados Unidos que no fueron regresados a México bajo el PPM o que no tienen un caso activo ante una corte migratoria, no serán considerados como participantes de esta primera fase y deben esperar a información futura”, abunda.

La semana pasada, la asesora de Biden y coordinadora especial de la Frontera Sur, Roberta Jacobson, anunció en una teleconferencia de prensa que los migrantes centroamericanos ubicados en centros de refugio en Matamoros, Tamaulipas, serán los primeros en ser procesados.

Jacobson estableció que bajo el plan del gobierno de Biden para eliminar el PPM se tomarán en cuenta, primero, los casos de personas con mayor antigüedad en su petición de asilo, acogidos oficialmente bajo el proyecto Quédate en México.

“Si busca ingresar a Estados Unidos y no tiene un caso activo bajo el PPM, será expulsado inmediatamente y no se le permitirá permanecer en territorio estadunidense”, precisa el informe de la Casa Blanca.

Y aclara que las personas que pretenden ingresar como inmigrantes indocumentados a Estados Unidos se ponen en riesgo, al igual que a sus familias, por circunstancias de inseguridad y en especial por la pandemia de covid-19.

Asimismo, detalla que Biden tiene el compromiso de conseguir la aprobación del Congreso federal estadunidense de una reforma migratoria integral y de largo plazo, pero “tomará tiempo”, y aplica a personas que ingresaron a Estados Unidos antes del 1 de enero de 2021.

“Este es un primer paso crucial para comunicar nuestro respeto por los derechos y la dignidad humana, que incluye el cumplimiento del proceso legal, de salud y de los protocolos de seguridad”, finaliza el comunicado de la Casa Blanca.