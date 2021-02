Juez deja a Citibank sin los 500 mdd que transfirió por error

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El juez federal de Distrito en Manhattan, Estados Unidos, Jesse Furman, determinó que Citigroup Inc (Citibank) no tiene derecho a recuperar 500 millones de dólares (10 mil 91 millones 450 mil pesos) que transfirió por error a Revlon Inc. el 11 de agosto de 2020.

Esto porque se trató de “transacciones finales y completas, no sujetas a revocación”, determinó el juez, según información de medios internacionales.

Tras un juicio de seis días, que perdió Cirigroup, el juez Furman calificó como “un error bancario sin precedentes” la transferencia a prestamistas de Revlon Inc., cuando el propósito inicial de Citibank era enviar 8 millones de dólares (61 mil 463 mil 200 pesos).

La falla fue que les envió casi 100 veces esa cantidad, incluyendo 175 millones (3 mil 532 millones 7 mil 500 pesos) a un fondo de cobertura.

Los prestamistas de Revlon creyeron que se trataba de pagos anticipados por un préstamo que vence en 2023, pero Citibank sólo quería pagar intereses por 7.8 millones de dólares (157 millones 426 mil 620 pesos).

Al día siguiente Citigroup demandó porque 10 prestamistas no les devolvieron los 500 millones de dólares, entre ellos Brigade Capital Management, HPS Investment Partners y Symphony Asset Management, argumentando que éstos debían saber que fue un error y que Revlon, controlada por Ron Parelman, no podía permitirse un pago tan grande.

En la Ley de Nueva York, aunque castiga a quienes gastan el dinero depositado en sus cuentas de manera accidental, hay excepciones, y aplica en este caso, pues los beneficiarios que no tienen derecho al dinero no sabían que se les transfirió por error y por eso tienen derecho a quedárselo, afirmó el juez en la decisión de 101 páginas.

“Los prestamistas que no regresan (el dinero) creían y estaban justificados a creer que los pagos eran intencionales. Creer, de otra manera, que Citibank, una de las instituciones financieras más sofisticadas del mundo, había cometido un error que nunca había ocurrido, por una suma de casi mil millones de dólares, habría sido irracional.”

Citibank no opinó igual y consideró la transferencia como “error humano”, por lo que seguirá buscando la devolución del dinero por la vía legal.

“Estamos totalmente en desacuerdo con esta decisión y tenemos la intención de apelar. Creemos que tenemos derecho a los fondos y continuaremos buscando una recuperación completa de ellos”, señaló en un comunicado Daniell Romero, portavoz de Citigroup.

El abogado Robert Loigman, del bufete Quinn Emanuel, representante de los prestamistas, comentó que estaban “extremadamente complacidos con la decisión detallada y exhaustiva del juez Furman.