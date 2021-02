Costa de Marfil se convierte en el segundo país en recibir vacunas bajo el mecanismo COVAX

Cote d’IvoireuD83CuDDE8uD83CuDDEE is the second country in #Africa to receive #COVID19 vaccines from the COVAX facility!uD83DuDC4FuD83CuDFFF 504,000 doses of Oxford-AstraZeneca vaccine just arrived in Abidjan. Another step towards #VaccinEquity & a symbol of global cooperation & solidarity. pic.twitter.com/uLiX7yM2LE