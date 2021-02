Diez países cierran sus fronteras por ola de contagios de coronavirus

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Una decena de países han cerrado sus fronteras como una medida para controlar la fuerte ola de contagios de covid-19 de finales del año pasado y principios de 2021.

Con distintas reglas, los países que decidieron restringir la entrada de extranjeros con fines turísticos son: Madagascar, Lao, Noruega, Checoslovaquia, Argentina, Francia, Países Bajos, Tailandia, Canadá y Japón.

En el caso de Francia, el paso al turismo está cerrado, únicamente se permite el ingreso a los habitantes de la Unión Europea, con el requisito de que presenten una prueba PCR negativa; personas con permiso de residencia; estudiantes con visa de larga duración, y profesionales sanitarios que participan en la lucha contra el coronavirus.

Canadá, otro destino frecuente para mexicanos, también estableció medidas muy restrictivas y el cierre de fronteras hasta nuevo aviso para realizar actividades no esenciales como turismo, recreación y entretenimiento.

Todos los vuelos entre Canadá y México se suspendieron hasta el 30 de abril del año en curso, para frenar la propagación de virus. En caso de ser un viajero esencial con síntomas de coronavirus, no podrás ingresar a este destino, especifican las reglas canadienses.

Si se llegase a autorizar el ingreso, debe presentarse --antes de abordar el vuelo-- una prueba negativa de covid-19 realizada en un laboratorio. Esto aplica para personas de cinco años de edad en adelante, independientemente de su nacionalidad.

Al llegar hay una evaluación sanitaria antes de abandonar el puerto de entrada. Posteriormente deben someterse a una cuarentena obligatoria de 14 días, pasar tres noches en una habitación de un hotel aprobado por el gobierno de Canadá, y luego realizarse otra prueba. Los gastos corren por cuenta del viajero.

Entre las medidas que estableció el gobierno canadiense es que, si se llegase a violar las instrucciones de cuarentena o aislamiento proporcionadas a los viajeros por un oficial de inspección o un oficial de cuarentena al ingresar al país, es considerado un delito bajo la Ley de Cuarentena local, lo que puede ocasionar sanciones graves, incluidos seis meses de prisión y/o el pago de una multa de 750 mil dólares canadienses.

Argentina, otro de los destinos frecuentes de mexicanos, cerró sus fronteras hasta el 28 de febrero para extranjeros. Además, redujo la frecuencia de vuelos de México, Estados Unidos, Europa y Brasil, y suspendió los que van desde y hacia Reino Unido e Irlanda del Norte.

Sólo se permite el ingreso de personas extranjeras con familiares argentinos directos o extranjeros residentes --madre, padre, hijo, hermano o cónyuge--, y únicamente se podrá entrar a través de los Aeropuertos Internacionales de Ezeiza y San Fernando.

Quienes son autorizados para ingresar tienen que presentar una Declaración Jurada, así como el resultado negativo de la prueba de covid-19 (PCR), que deberá realizarse dentro de las 72 horas previas al embarque, de lo contrario no se podrá abordar el vuelo. Una vez en Argentina, los viajeros deben realizar una cuarentena de siete días en el domicilio consignado en la Declaración Jurada.

Además, deberá contratarse un servicio de salud del viajero que cubra asistencia médica y/o aislamiento en caso de covid-19; debe descargarse la aplicación CUIDAR y mantenerse en cuarentena por un plazo mínimo de 14 días.

Japón de plano prohibió la entrada a viajeros provenientes de 152 países, entre los cuales se encuentra México, así como Canadá, Estados Unidos, Argentina, Chile y Costa Rica. Únicamente podrán ingresar al territorio nipón ciudadanos nacionales, pasajeros con Permiso Especial de Residencia Permanente o con una visa diplomática u oficial emitida por Japón, así como personal militar estadunidense.

Quienes regresan al país y cuentan con un permiso de residencia deberán presentar una declaración jurada en japonés e inglés, así como una prueba negativa de covid-19, y descargar una aplicación para ser notificados en caso de cercanía con algún caso. Si se incumple lo anterior, se podría revocar su estatus como residente e incluso determinarse su expulsión del país.

Países Bajos, por su parte, han implementado fuertes medidas que van desde el toque de queda hasta el cierre de fronteras para hacer frente a la pandemia de coronavirus. No es posible ingresar si se trata de un viaje no esencial, es decir, que no sea con fines médicos, o que no se trate de funcionarios del gobierno, trabajadores de la salud o residentes.

Si deseas acudir a este destino, la Secretaría de Relaciones Exteriores recomienda ponerse en contacto con la Embajada de Países Bajos en México o con el Servicio de Inmigración y Naturalización (IND) neerlandés para conocer si calificas dentro de las categorías de excepción.

Como en los otros países, si se llegara a autorizar el ingreso deberán presentar una prueba negativa de covid-19 hecha con cuatro horas de anticipación antes de abordar el vuelo, ya que de otra forma no se podrá viajar. También presentar la prueba PCR negativa, realizada no más de 72 horas antes de la llegada a los Países Bajos. Al no ser considerados viajeros esenciales, deberán someterse, además, a una cuarentena de 10 días al llegar al destino.

Madagascar y Laos implementaron el cierre completo de fronteras. En el primero sólo se permite el ingreso de connacionales. En el segundo no es posible ingresar ni salir del país.

Noruega tomó la decisión de cerrar las fronteras al turismo, y la entrada al país quedó únicamente abierta a personas residentes o con nacionalidad noruega. Los profesionales de medios de comunicación, trabajadores del mar y empleados no noruegos de empresas dedicadas al transporte de bienes y pasajeros podrán seguir entrando a territorio nórdico, aun sin tener la nacionalidad o la residencia.

Tailandia es uno de los países que cuenta con serias restricciones. Cerró sus fronteras para viajeros internacionales no esenciales. Las únicas personas que podrán ingresar son diplomáticos, ciudadanos del país, transportistas de bienes indispensables, ciudadanos no tailandeses que tengan permiso de trabajo y quienes necesiten un tratamiento médico, de acuerdo con la Guía del Viajero.

República Checa también cerró sus fronteras para evitar más contagios por coronavirus. No es posible ingresar con fines turísticos. Únicamente podrán entrar ciudadanos con nacionalidad checa, pasajeros con permiso de residencia y con pasaporte diplomático.