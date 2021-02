Biden pide al Congreso aprobar el paquete de rescate económico por 1.9 billones de dólares

WASHINGTON (apro) – De no aprobar un paquete de rescate económico por 1.9 billones de dólares como él propone al Congreso federal, la situación de desempleo en Estados Unidos a causa de la pandemia no se recuperará hasta 2025, advirtió el presidente Joe Biden.

Luego de concluir una reunión en la Casa Blanca con el liderazgo demócrata de la Cámara de Representantes del Congreso federal, Biden declaró que si la situación económica y de desempleo empeora será porque la bancada republicana se opone al paquete de rescate.

“Esperen, las cosas se van a resolver, iremos poco a poco, esa es la respuesta republicana ante la crisis y mi conciencia y responsabilidad no lo puede permitir, tenemos que actuar ahora y aprobar el plan de rescate por 1.9 billones de dólares”, sentenció Biden.

La crisis macroeconómica en Estados Unidos generada por la pandemia por covid-19, es la causa del cierre de pequeños, medianos y grandes negocios y empresas que conllevan a un aumento de desempleo con un potencial de hundir al país en una recesión.

El Departamento del Trabajo informó este viernes que la volatilidad del mercado laboral estadunidense fue la causa de la que, en los pasados siete días, apenas se crearan 49 mil nuevas plazas de empleo en todo el país; una cifra relativamente muy baja en términos macroeconómicos.

“El riesgo no es tan grande si vamos hasta donde queremos, los republicanos no quieren tomar el riesgo”, insistió Biden en la Casa Blanca aclarando que no se dejará doblegar por la oposición política para reducir el monto de los subsidios a la población.

Dentro del plan de rescate económico por 1.9 billones de dólares, la propuesta de Biden y los demócratas es entregar mil 400 dólares a cada persona en Estados Unidos fiscalmente responsable y sin adeudos tributarios, que gane hasta 50 dólares al año y sin importar si tiene o no tiene empleo en estos momentos.

Para los matrimonios o parejas que juntos ganan hasta 100 mil dólares por año, el subsidio del gobierno federal será de dos mil 800 dólares, siempre y cuando estén al corriente en sus responsabilidades al fisco y sin que importe para ello si situación laboral actual.

“No recortaré el monto del subsidio a las personas, será de mil 400 dólares por cada una”, matizó Biden en su mensaje al Capitolio al que le adelantó que no perderá más tiempo y hará lo necesario y lo que tenga que hacer para que el plan de rescate se aprobado lo antes posible.

“Los republicanos quieren mayor dolor para más gente y por mucho más tiempo del que debe ser… hay personas que ahora viven del seguro del desempleo, con hambre y a cargo de sus hijos; no debemos esperar hasta 2025 para que restablezca el nivel de empleo”, añadió Biden.

Destinatarios de los subsidios

En el paquete de subsidios económicos se solicita un presupuesto para entregar incentivos económicos a los empresarios y dueños de negocios a todos los niveles, para invertir en infraestructura y crear empleos y para subsanar adeudos en rentas e hipotecas de ciudadanos.

A los estudiantes universitarios el paquete de apoyo económico que propone Biden y los demócratas, les congela un plazo de seis meses los intereses a las colegiaturas y les ofrece prorrogas para cubrir adeudos en este rubro sin recargos.

“Con ese paquete vamos a contar con los recursos necesarios para vacunar a toda la gente para que puedan regresar a trabajar y para que dejen de sufrir este año, tenemos el dinero para cubrir los seguros de desempleo y para inocular a todos”, reiteró el mandatario.

Otro de los incisos del proyecto de ley alarga el periodo de pagos de seguro de desempleo a nivel estatal y federal, para todas aquellas personas responsablemente fiscales que haya perdido el trabajo directamente por causa de la pandemia.