AMLO y Biden anunciarán nueva estrategia en seguridad; reemplazará la Iniciativa Mérida

WASHINGTON DC, EU (apro).- Los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador, y Joe Biden, de Estados Unidos, crearán una nueva estrategia para el combate al crimen organizado y fortalecerán el compromiso para conjuntamente contener la pandemia, adelantó la Casa Blanca.

“Tenemos que evolucionar nuestra cooperación, igual que los criminales han evolucionado”, comenzó diciendo un alto funcionario de la Casa Blanca durante una teleconferencia de prensa, previa a la reunión virtual de este lunes 1 de marzo entre los presidentes AMLO y Biden.

El funcionario de la Casa Blanca dejó entrever que la nueva estrategia de cooperación en seguridad entre los dos gobiernos reemplazará a la llamada Iniciativa Mérida, creada e instrumentada en las presidencias de Felipe Calderón y George W. Bush.

“La Iniciativa Mérida fue un plan correcto, pero hay disponibilidad de sentarse, como aliados, para hablar de una estrategia de seguridad que sea más eficaz”, declaró el funcionario de la Casa Blanca al abordar los puntos importante de la reunión virtual de los dos mandatarios.

Entre la gama de asuntos significativos a revisar, la Casa Blanca insistió en que en la sesión virtual AMLO y Biden reiterarán la necesidad de cooperar en migración, sobre el desarrollo económico del sur de México y ayudar en ese mismo sector a las naciones que integran al Triángulo Norte en Centroamérica, Guatemala, Honduras y El Salvador.

“Los gobiernos han mantenido el diálogo continuo, activo y regular, los presidentes revisarán lo que se ha hecho en asuntos migratorios, del esfuerzo por relanzar un programa de desarrollo conjunto, hablarán de la cooperación económica por la pandemia”, destacó el funcionario.

En seguridad, el gobierno de Biden ha cambiado el argumento de culpar a México en la problemática del narcotráfico, el funcionario de la Casa Blanca manifestó que ahora Estados Unidos quiere contener la demanda de narcóticos entre su población y parar el tráfico de armas hacia el sur.

Al funcionario estadunidense se le cuestionó sobre los planes del gobierno de AMLO, para exigir al de Biden desmantelar a los cárteles estadunidenses y sobre la intención solicitar la extradición a México de los criminales que integran esas organizaciones delictivas.

“No descartaría extraditar a personas acusadas en México, pero por el proceso legal”, respondió el funcionario y agregó que las agencias federales estadunidenses cooperarán con las mexicanas intercambiando información, en especial para contener el trasiego de drogas precursores químicos de China para elaborar drogas sintéticas con fentanilo.

Con respecto a la emergencia sanitaria y económica generada por la pandemia de covid-19, la Casa Blanca explicó que AMLO y Biden analizarán las avenidas y mecanismos adecuados y necesarios para trabajar juntos, respaldando los trabajos de sus gobiernos para inocular a los habitantes de sus respectivos países contra el virus.

El funcionario de la Casa Blanca destacó que para Biden la prioridad en este inciso es vacunar a los más de 330 millones de habitantes de Estados Unidos, ya que lo primordial es controlar la pandemia para poder avanzar en la recuperación de la economía.

Se le cuestionó sobre si el gobierno de Biden tiene un plan de colaborar con México en la vacunación de los pobladores de las ciudades y poblaciones ubicadas en la frontera que comparten los dos países.

“Para controlar la pandemia y para que se recupere la economía necesitamos abrir nuestras fronteras con Canadá y México, pero no si no ha contralado la pandemia no se puede; hay una esfuerzo de cooperar con Méxicó para ayudarlo a controlar la pandemia”, dijo el funcionario.

La Casa anunció que al proyecto de trabajo bilateral contra la pandemia lo llamarán “vacuna plus”, el cual implica compartir información y vacunas, respuestas a emergencias, crear centros de producción de vacunas y contar con un inventario de antídotos para pandemias futuras.